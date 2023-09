BÁBINKA

Bábince je 11 let. Je slepá, ale kdo to neví, tak by to nepoznal. Žije plnohodnotný životZdroj: Deník/Monika Šavlová

Má velký hendikep, je totiž slepá. Pochází od stejně špatných majitelů jako Barča. Na rozdíl od Barči se však mohla pohybovat po dvorku, kde však nenašla ani ona dlouho téměř nic k jídlu ani k pití. Navíc vzhledem k jejímu hendikepu byl malý dvorek plný překážek dalším obrovským problémem, který musela dennodenně zdolávat. V útulku se ze zamotané hromádky špinavých dredů s obrovskými boláky na těle stala postupně roztomilá, úžasná psí jedenáctiletá babička, která se díky skvělé péči a lásce ošetřovatelů rychle oklepala a dokáže plnohodnotně žít. Orientuje se podle čichu a sluchu, v útulku už se orientuje po paměti, nové věci, které na místě dříve nestály, ji však zaskočí. Bábinka se ráda prochází, poznává nové pachy, ale při procházkách mimo útulek potřebuje vést a hlídat. Je velmi společenská a mazlivá a zbožňuje hlavně děti, ale jiné pejsky moc nesnese a kočky či jiná zvířata už vůbec ne. Do nové rodiny by mohla buď jako zvířecí jedináček nebo ke staršímu, klidnějšímu pejskovi, který by jí pomáhal se v novém domově zorientovat. Pokud byste se rozhodli vzít si Bábinku domů, věřte, že vděčnějšího parťáka byste jen těžko hledali.

