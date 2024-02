Že skončí na stará psí kolena v psím útulku Tlapky v naději v Horšovském Týně by si osmiletý pejsek Teddy rozhodně nepomyslel. Ale stalo se. Daří se mu sice podstatně lépe než v dosavadní rodině, ale je mu smutno a rád by ukázal, že i když je už trošku dědeček, milovat svého nového páníčka bude bezmezně i tak.

Osmiletý Teddy ze Stříbrska skončil ve psím útulku Tlapky v naději v Horšovském Týně. Rád by našel nový domov. | Foto: Deník/Monika Šavlová

Voříšek Teddy žil v malém bytě na Stříbrsku společně s dalším pejskem a několika kočkami, kde se o všechna zvířata staral starší manželský pár. Jenomže páníček zemřel a vdově se péče o chlupaté mazlíky začala postupně vymykat a přestala ji zvládat. „Náš útulek kontaktovali pracovníci z nadace Člověk v tísni, kteří nám předali upozornění, že Teddymu se v bytě příliš dobře nevede,“ říká provozovatelka Martina Gilchová. Ta proto na místo zajela a majitelka se příliš nerozpakovala jí Teddíka předat. „No, bylo vidět, že se jí vlastně ulevilo,“ vypráví dále. Chlupáč byl umístěn do útulku, kde si i přes svůj pokročilý věk konečně užívá pořádné psí radosti. Nejraději má pískací hračky, se kterými se setkal nejspíš poprvé. S těmi řádí doslova jako malé štěně. „Jak může, tak se mazlí. Je to moc milý parťák, ale kdyby měl svého páníčka, který by se mu mohl věnovat, tak by byl moc šťastný a my s ním, když bychom měli jistotu, že je dobře zaopatřen,“ přiznává provozovatelka útulku.

Teddy má dobré hygienické návyky, zbožňuje děti, po seznámení by se určitě snesl i s jinými pejsky, ale kdyby si měl vybrat, bude raději hýčkaným jedináčkem. Hrozně touží po mazlení u někoho doma v teplíčku, kdo s ním vyrazí na procházku, kterých si u bývalých majitelů příliš neužil. „Vyvenčit před dveře a zpátky do bytu, přivázán u radiátoru,“ líčí Martina Gilchová Teddův život. Možná o něco lepší, ale nepříliš, ho měl do chvíle, než zemřel páníček, který se k němu choval alespoň o malinko lépe než pak jeho panička. Chlupáčovo psí srdíčko by zkrátka a jednoduše chtělo bít pro někoho, kdo pro něj bude mít vždy náruč otevřenou a k němuž bude moci obdivně vzhlížet.