Zkušenosti s tímto odpadem má třeba pejskař Jiří Wuchterle ze Kdyně, jehož český fousek mu v tlamě přinesl právě použitou injekci i s jehlou. Tu zvíře našlo jen několik desítek metrů od rodinného domu na louce kdyňské Šibenice.

„To, že mi občas přinese plastovou lahev od piva, pytlík od brambůrků a mnoho dalších věcí, které nemají v přírodě co dělat, jsem si už zvykl. Ale tohle je opravdu moc. Mohl to sníst a klidně by se nemohl dožít rána. Naštěstí jsem si toho včas všiml, protože pes má rád aporty a chodí se s úlovkem vždy pochlubit. Navíc je štěstí, že jehla zůstala na injekční stříkačce,“ popsal Jiří nepříjemnou zkušenost z lednového odpoledne s tím, že scénář by mohl být i mnohem horší, kdyby na procházku se psem vzal i svého dvouletého syna. Ten by totiž psí aport mohl pokládat za hru a nález v podobě stříkačky by mu mohl chtít vzít. V takovém případě by lidskou neohleduplnost vůči přírodě odnesla nejenom němá tvář.

Vrch Šibenice však není cílem jen Jiřího. Louky jsou z obou stran obklopené rodinnými domky, místo je tak oblíbené nejenom mezi pejskaři. Odnést by to však mohli nejenom čtyřnozí mazlíčci. Některé louky si pronajímají i drobní zemědělci, kteří z nich posekanou trávu využívají jako krmivo pro dobytek. Jehla by se tak mohla dostat i k nim.

Bohužel takové ohrožení, i při nahlášení na policii, je pouze přestupek. „Jde o přestupek proti občanskému soužití,“ uvádí policejní mluvčí Dagmar Brožová. A to i v případě, kdy jsou nástrahy v podobě vuřtů se žiletkami nastražené záměrně. O přestupek šlo k v případě domažlického střelce koček na kavkazském sídlišti, o čemž psal Deník již v loňském roce.

Ovšem problém nejsou jen použité injekce, ale i další odpadky či petardy. I s těmi má bohužel Jiří nepříjemnou zkušenost.

„V šest hodin večer přímo za plotem mé zahrady jsem přistihl zhruba sedm dětí mezi deseti až třinácti lety, jak tam odpalují a hází petardy. Psi hrozně vyváděli, báli se. Když jsem se šel podívat a zeptal se jich, proč to dělají, vše zapřeli,“ pokračoval Jiří a doplnil, že na vině je podle něj současná situace s covidem a distanční výukou. „Zavřely se školy, ale zřejmě je v pořádku, když se děti schází v přírodě a dělají v ní slušně řečeno takový nepořádek,“ dodal Kdyňák. Jako důkaz tak slouží nejenom zbytečné odpalování dělbuchů za zahradou rodinného domu, ale i ‚skládka‘, která vznikla v průběhu loňského roku na odpočinkovém místě na vrchu Šibenice.

Petra Mlnaříková