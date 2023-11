Přestože ve Stříbře nabízí pečivo hned tři velké obchodní řetězce a několik menších obchodů, soukromé Pekařství Kuri Stříbro o své klienty nepřichází, naopak pro slané a sladké pečivo přichází stále více nových zákazníků.

Pekařství Kuri ve Stříbře | Video: Deník/Monika Šavlová

Veškeré pečené laskominy jsou dílem jedné směny zaměstnanců a nabídka je skutečně pestrá. Lidé mají na výběr z několika druhů chleba, rohlíků, housek, ale koupit si zde mohou třeba i zelné a škvarkové placky či preclíky. Z pultů dále ke koupi lákají chodské koláče a celá řada dalších sladkých dobrot od plněných buchet až po muffiny.

Důvodem, proč je Kuricovo pečivo jiné než to, které lze koupit v jiných obchodech a řetězcích je kvas. „Máme vlastní, třístupňově vedený kvas, který jsem kdysi přivezl od svého otce holýšovské pekárny,“ vysvětluje Jiří Kuric, majitel pekárny. “Správný poctivý kvas je základ všeho,“ říká. Kvas dle jeho slov reaguje i na venkovní teploty, a dle toho je třeba s ním pracovat. „Pečení chleba je hodně i o počítání, pekař musí vědět, kolik ho bude péct a dle toho si musí umět spočítat, kolik kvasu použije,“ prozrazuje něco málo z praktik pekárny. „My prodáváme skutečně kvasový chléb, ale vím, že tento název je uveden i u spousty dalších, které kolem pravého kvasu jen prošly,“ popisuje zkušenosti. „Já říkám, že napsat se dá cokoliv, lidé musí ochutnat a pak mohou porovnávat,“ dodává.

Každý den si v pekárně mohou lidé zakoupit kvasový žitnopšeničný chléb. Peče se hned ve čtyřech velikostech. Pekaři dělají velké a malé veky, kdy velká o váze 1150g stojí 48 Kč a pak kulaté chleby, kdy malý o váze 700g vyjde na 43 Kč. Kromě toho se v pondělí na pultě objevuje chléb podmáslový, v úterý a ve čtvrtek žitný a v dalších dnech pak sladový a pohankový, kdy cena všech čtyř druhů činí 49 Kč za pecen. „Lidé sem chodí už od čtyř hodin ranních, co otevřeme,“ říká jedna z prodavaček Irena Novotná s tím, že zákazníci přicházejí až do odpoledních hodin. „Zavíráme v 17 hodin, ale většinou už si jen lidé vyzvedávají objednané pečivo, jinak bývá tak od tří hodin téměř vyprodáno u většiny sortimentu,“ vysvětluje. Pravidelně do pekárny přichází několikrát v týdnu také Libor Hlaváček. „Kupuji žitnopšeničný chléb a občas něco sladkého. Mají tu nejlepší chléb z celého širokého okolí,“ chválí pekárnu. „Posílám ho i do Prahy, aby věděli, jak chutná pořádnej chleba,“ říká při odchodu s taškou pečiva v ruce.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

V obchodě láká pravidelně zákazníky také vitrína plná sladkých výrobků. „I tady se držíme toho, co mě naučil táta. Základem je delší proces kynutí těsta a poctivá ruční práce,“ vysvětluje Kuric. Z kynutého těsta pak po celou noc trojice pekařů peče šátečky, loupáky, záviny, koláče či třeba buchty. Plněná buchta, ať už mákem, povidly nebo tvarohem zde vyjde na 19 Kč, pistáciový pletenec na 55 korun, velký chodský koláč politý smetanou stojí 120 Kč. Pekařství dále nabízí čokoládové muffiny, kdy jeden druh je navíc plněn pudingem, koblížky anebo i vdolky.

„V letošním roce je to deset let od otevření pekárny, všech našich zákazníků si nesmírně vážíme, těší nás, že se k nám stále vrací. Naše klientela se skládá převážně ze stříbrských občanů, ale pravidelně přijíždí i mnozí lidé z okolí. Já osobně mám navíc to štěstí, že mám skvělý tým zaměstnanců. To je rázem polovina úspěchu zajištěna,“ zakončil povídání Jiří Kuric. (šav)