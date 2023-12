Setkání s čerty a procházku peklem si nenechalo v podvečer 5. prosince v Plané na Tachovsku ujít několik desítek dětí, většinu z nich doprovodili raději rodiče.

Čertovská akce v Plané se povedla. | Video: Deník/Monika Šavlová

Pekelná brána do štoly Ondřeje Šlika se otevřela s úderem 16. hodiny a čertice postupně vpouštěla skupinky návštěvníků do muzejních prostor, v nichž se na čas usadili pekelníci. Ti přicházejícím kladli různé pekelně záludné otázky, na které leckdy neuměli odpovědět ani samotní rodiče. „Víš, jak se říká našemu ocasu?“ hartusil jeden z čertů. „Já ti dám oháňku, je to huňka,“ hudroval při špatné odpovědi. Na konci procházkové pekelné trasy čekala malé hříšníky čertice s knihou hříchů. Poté, co většina dětí přislíbila, že se v příštím roce polepší a nebudou zlobit, dostal každý odcházející na ruku od čertice razítko.

Venku pak o kousek dále od pekelné brány stál Mikuláš s andělem, kteří děti podarovali balíčkem s mikulášskou nadílkou. Stačilo zarecitovat básničku nebo zazpívat písničku. Všichni přítomní si mohli v prostoru před plánským muzeem prohlédnout náročnou práci kovářů, zvuky kladiva o kovadlinu se nesly do širokého okolí. „Přišli jsme sem letos s dcerkou poprvé. Neplakala, ale respekt z čertů měla. Za rok se určitě vrátíme,“ řekla Deníku jedna z maminek, paní Sabina.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

Před akcí i po ní se mohli lidé občerstvit u některého ze stánků anebo si zakoupit do svého domova některého z široké nabídky vyrobených vánočních skřítků a sněhuláků.