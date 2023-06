Peklo západu se naplnilo. Třetí podnik Mezinárodního mistrovství ČR sajdkár a čtyřkolek, který se jel v neděli 4. června na historickém monumentálním terénu ve Stříbře, se nesl ve znamení slunce, tepla, ale především prachu.

Mezinárodní mistrovství sajdkár a čtyřkolek ve Stříbře. | Video: Deník/Monika Šavlová

Sluníčko kontrolovalo akci tak důkladně, že veškerá pořadatelská snaha, a nebyla malá, kropit trať mezi jednotlivými jízdami přicházela obratem vniveč. Situaci navíc nepomohla ani nečekaná porucha kropicího systému. Jezdci, ale i přítomní diváci si tedy kromě parádní podívané užili také pořádné dávky prachových sprch, fotografové marně přemýšleli, jak doma vyčistí své fotoaparáty a objektivy.

Do depa už od pátečního večera proudila auta jezdců s naloděnými sajdami a quady, připravenými poprat se o bednu ve třídách Přebor ČR čtyřkolek a čtyřkolek veterán, MMČR čtyřkolek, Přebor ČR čtyřkolek junior I. a II. , Přebor ČR sajdkár veterán a MMČR sajdkár.

Úlovky, o jakých se jim ani nesnilo, chytili mladí rybáři z Plané

Nabitý program začal v neděli brzo ráno volnými jízdami, pokračoval kvalifikacemi a po poledni vypuklo pravé závodní šílenství. Adrenalin hnal dopředu jezdce všech kategorií. Horko nehorko, prach, že občas nebylo vidět ani na metr před sebe, prostě žádná překážka nedonutila ubrat plyn ani nejmladší jezdce a stejně tak prachovými polštáři prolétávali i veteráni. Ukázková jízda sajdkár junior byla zpestřením závodního dne, bohužel jedna z posádek po převrácení sajdy jízdu nedokončila. Doslova prachovou mlhu pak dokázali vytvořit v obou rozjížďkách jezdci nejsledovanější třídy MMČR sajdkár.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

„Republikové čtyřkolky nabídly strhující první jízdu, do níž obhájce titulu Jiří Kašpar jako jediný z favoritů neodstartoval dobře. Postupně se ale na vyrovnané čelo dotáhl a dokázal využít drobných jezdeckých chyb soupeřů. Výborně jedoucího Davida Sůsu však pokořit nedokázal. Druhá jízda začala v podstatě tam, kde skončila první bitva. Tentokrát ale Kašpar vydržel za Sůsovými zády jen pár okruhů, než mu v jedné zatáčce největší soupeř nabídl nehlídanou skulinu. Ve zbytku jízdy už nikdo nedokázal držet Kašparovo tempo, a tak si čtyřnásobný český šampion dojel pro své další stříbrské vítězství,“ shrnuje část závodů jeden z komentátorské dvojice Miroslav Šimek, který po celé odpoledne se svým kolegou podával divákům aktuální informace.

Se seniorem se převrátil manipulátor, pro zraněného letěl vrtulník

„Ostře sledovaný sajdkárkros letos ovládají velezkušené moravské posádky Robert Diblík – Michal Gábor a Tomáš a Jakub Vejchodové. Ve Stříbře se jim pokusili překazit vítězné plány příbramští Jan Boukal s Radkem Vitoněm a také se čekalo, zda se do soupeření nejlepších vrátí pochroumaný kramolínský Jan Polívka se spolujezdcem Miroslavem Zatloukalem. První start zvládl skvěle Diblík a rychle ukořistil náskok. Boukal se pár kol trápil s Vejchodou, což ho stálo cennou energii. Na Diblíka se sice na chvíli dotáhl, ale ten mu zase brzy poodjel. Druhý start suverénně ovládl Polívka, jemuž však ve Stříbře nebylo přáno a po čtyřech kolech odstoupil. Na čele se ocitli Vejchodové, kteří tam vydrželi až do cíle. Diblík je sice pořádně prohnal, ale na denní prvenství mu hlavně stačilo udržet si za svými zády dotírajícího Boukala,“ pokračuje ve shrnutí druhý komentátor Petr Maršálek.

Byli to právě oba zmínění moderátoři, kteří aktuálně informovali diváky o každém šustnutí kolem tratě. Navíc tradičně svými skvělými glosami a hláškami dodali závodům pořádné grády. Několik stánků s občerstvením jen podtrhlo parádní atmosféru. Mistrovských závodů se odhadem zúčastnilo kolem patnácti stovek fanoušků, rodinných příslušníků, mechaniků a jezdců.

V kladrubském klášteře si připomněli výročí úmrtí architekta Santiniho

Závodní premiéru na stříbrské trati měla také jezdkyně třídy PČR Quad Junior II. Markéta Krejzlová, známá coby Maki #36. „Jelo se mi dobře, je to moje domácí trať, protože tu často trénuju, byla jsem taková uvolněná,“ řekla Deníku. K závodění ji přivedla touha po ježdění, kdy oba bratři měli skútry a ona si ho taky přála. Svého tátu před lety přemlouvala delší dobu, než povolil a koupil jí čtyřkolku, se kterou jezdila po zahradě. Poté, co se vyrazila rodina podívat na závody čtyřkolek, bylo rozhodnuto. Maki #36 byla na světě a začala trénovat. „Ráda bych poděkovala rodičům, bez nich by se mi mé přání nesplnilo,“ je vděčná za neskutečně velkou podporu rodiny mladá závodnice. „Kluci jsou při závodech dravější než my holky, to přiznávám, ale já jsem spokojená,“ přiznává. Ve své kategorii skončila sedmá z 11 borců a to vůbec není špatné.

Výsledky po 3. závodě seriálu

MMČR side:

1. Tomáš a Jakub Vejchodovi, 2. Robert Diblík a Michal Gábor, 3. Jan Boukal a Radek Vitoň

PČR side veteran:

1. Josef Peták a Václav Hotový, 2. Miloš Hlava a Jan Kubíček, 3. Milan Jiroušek a Vladimír Ochtábec

MMČR quad:

1. Jiří Kašpar, 2. David Sůsa, 3. Adam Tuček

PČR quad:

1. Pavel Dupač, 2. Matěj Saňa, 3. Matouš Hráský

PČR quad junior I.

1. Josef Pořízka, 2. Ondřej Ungr, 3. Tereza Hrabalová

ČR quad junior II.

1. David Kačer, 2. Aleš Petřvalský, 3. Monika Märzová

PČR quad veterán:

1. Marian Klíč, 2. Jaroslav Faktor, 3. Michal Kimerling

Zdroj: Deník/Monika Šavlová