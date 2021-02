Kvůli testům na koronavirus se netvořily žádné kolony. Pendleři si zajišťují potřebné testy na různých místech. Na hranicích trávili půl hodiny, v Karlovarském kraji i více než hodinu.

V sobotu dopoledne čekalo na test na německé straně hranice na přechodu Strážný zhruba padesát lidí. Fronta ale postupovala plynule kupředu. K absolvování stačilo přes půl hodiny. Neopakovaly se tedy fronty z minulých dnů, kdy se čekalo i několik hodin. Parkoviště na německé straně hraničního přechodu však bylo zaplněné. Zatímco silnicí směřující do Německa jen občas projelo nějaké auto. „Přijel jsem z Prachatic," zmínil jeden z čekajících mužů a dodal, že míří do malé obce za Freyungem. „Šéf chtěl, abych přijel už v týdnu, ale to jsem nemohl. Chtěl jsem si nechat udělat test včera v prachatické nemocnici. Ale měli by termín až 2. února. Tak si nechám udělat test tady," doplnil jeden z pendlerů.

Do fronty za ním se vzápětí zařadila skupina pěti mužů z Českého Krumlova. V rukou měli průsvitné desky s papíry, na nichž nechyběla první razítka. „Jezdíme do Německa každý den, potřebujeme teď aktuální test," poznamenal jeden z pětice.

Testy v nemocnicích

Mnozí pendleři z Klatovska kromě testů na hranicích využili možnosti se nechat testovat v nemocnicích. Stejně jako o uplynulém víkendu testovala nemocnice v Sušici, která měla zcela zaplněné termíny v sobotu i v neděli. Před nemocnicí se tak tvořila menší fronta čekajících. Stejně tak od neděle měli pendleři možnost jít na testy i do nemocnic Plzeňského kraje. „Je dobře, že se možnosti stále rozšiřují. Je tak mnohem jednodušší se nechat otestovat a nebudou určitě takové fronty. I Němci se v tomhle ohledu snaží, takže doufám, že tento šílený čas zvládneme. Je to hrozné a nikdo neví, kdy bude konec. Zatím ale o konci práce v Německu nepřemýšlím, i když je to čím dál komplikovanější. Na druhou stranu ale máme jistotu, že nejsme nakažení koronavirem, když se tak často testujeme,“ uvedla pendlerka Marcela Šilhavá z Klatovska.

Na Pomezí čekali pendleři déle

Oproti minulému víkendu byla situace klidnější i na Pomezí. Fronty se sice tvořily také, ale nebylo v nich přes tisíc lidí jakou minulou sobotu. „Byl jsem na testech v sobotu a čekal hodinu a půl,“ říká Jiří Paták, který si nechal test dělat právě v Pomezí. Další z pendlerů Marek Hančin v sobotu sdělil, že si nechal test dělat na německé straně v Schirdingu. Byl v centru dopoledne a test i s čekáním trval podle jeho slov 28 minut. Někteří z pendlerů to nechávají až na pondělí.

„Do práce jezdíme v pondělí brzy ráno. To minulé jsme byli na přechodu před čtvrtou hodinou ranní a test si nechali dělat z auta u hasičů. Čekali jsme asi 20 minut,“ řekl další z pendlerů Martin Cichocki.

Na žádost krizového štábu Karlovarského kraje hasiči opět otevřeli mobilní odběrové místo na hraničním přechodu v Pomezí nad Ohří. „Odběry jsou určené pro takzvané pendlery, tedy osoby, které potřebují negativní test pro zaměstnavatele v Německu. Hasiči budou provádět antigenní testy, do dvaceti minut od odběru dostanou testované osoby potvrzení o výsledku testu,“ řekl mluvčí hasičů Martin Kasal.

Odběrové místo v Pomezí nad Ohří bylo v sobotu 30. ledna a v neděli 31. ledna otevřené od 10 do 15 hodin, v pondělí 1. února pak od 4 do 14 hodin.

Žádné problémy ohledně kolon na hranicích nemuseli řešit ani policisté, jak informovala policejní mluvčí Hana Kroftová.

Testy do Rakouska

Povinné testy jsou zatím zavedené na hranicích České republiky a Německa. Uvažovalo o nich i Rakousko, ale nakonec od jejich zavedení zatím upustilo. Z Horní Stropnice jezdí už roky do rakouského Bad Leonfeldenu denně do stavební firmy klempíř Josef Holej. Teď sice aktuálně do Rakouska nejezdí, ale situaci kolem možného zavedení testů i pro rakouské pendlery pozorně sleduje. „Myslím si, že by to byla komplikace," říká jednoznačně k případnému zavedení nového bezpečnostního opatření Holej.

„Zrovna jsme se o tom bavili s kamarádem. Zajímal se o termín a první našel někdy na 2. února, asi v nemocnici. Tak říkal, že by musel stát kvůli testu ve frontě na hranici," dodal pro Deník Holej. Sám přitom při minulém uzavření hranic patřil k těm, kteří díky tomu, že pracovali v „nezbytné infrastruktuře“ žádné testy ani potvrzení o bezinfekčnosti nepotřebovali. Výjimku pro něj i kolegy zajistila firma, protože pracují i na opravách nemocnic.