Pokud chtějí pendleři dál pracovat v zahraničí, musí si tam zajistit ubytování. Čas na to mají do čtvrtka. Vláda jim doporučuje, aby s tím počítali na tři týdny. Po návratu ale budou v karanténě. Před jejím uplynutím pendleři zpět za hranice nemohou.

Na to, že dojíždění přeshraničních pracovníků představuje riziko, upozorňovaly v minulých dnech příhraniční kraje. A vláda jim včerejším rozhodnutím vyšla vstříc.

Doslova se sbalenými kufry sledovala verdikt Marcela Rak z Kdyňska. Ta pracuje už 26 let v Německu, denně dojíždí až do Chamu. Aby nepřišla o práci, je připravena se do Německa na určitý čas i odstěhovat.

„Dlouhodobě bych v Německu bydlet nechtěla, ale zřejmě mi nic jiného nezbývá. Mám tam už zajištěné bydlení.“ Je si jistá, že za hranicemi zůstane tak dlouho, jak bude potřeba. „Mám tam lékaře, zubaře a další. Platím si tam zdravotní pojištění, sociální pojištění. Kdybych vše kvůli podpoře v Čechách přerušila, zpřetrhala bych dlouhodobě budované vztahy a jistoty a musela bych začínat znovu od začátku,“ pokračuje Marcela.

Pendlerkou, která má koncem týdne po čtrnácti dnech volna začít opět jezdit do práce do Německa, je Veronika Hrečínová ze Sušice. Nyní počítá s tím, že přijde o práci. „Pokud je to ale potřeba kvůli viru, nedá se nic dělat než to respektovat. Každopádně pokud uzavřou hranice, zvýší daně a ostatní poplatky nesníží, stanou se z nás všech obyvatel zajatci této země. S třemi pracemi, abychom se uživili,“ řekla Hrečínová.

O tom, že by zůstala bydlet v Německu, ale kvůli rodině neuvažuje. „Spíše přemýšlím jak a kde případně ušetřit takové kroky už činíme nyní,“ uvedla Sušičanka a také informovala o tom, že její známá už dostala v Německu výpověď, protože některé hotely ukončují Čechům smlouvy.

Stejně tak neplánuje bydlet dočasně v Německu ani manžel Hany Gobyové z Dlouhé Vsi. „Nikdo neví, na jak dlouho by to bylo nutné, a bylo by to velmi náročné jak pro ně, tak i pro ženy s dětmi, které zůstanou v České republice,“ řekla Gobyová.

Už nyní ale na sociálních sítích nabízí pomoc řada dobrovolníků. „Kamarádi pendleři, pokud zůstanete za hranicemi a vaše rodina bude potřebovat pomoc, ozvěte se,“ píše třeba Michal z Klatov.