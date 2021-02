Složité to má i paní Lída z Přimdy. „Čistý čas strávený na cestách, abych získala pouhé dva testy za týden, byl sedm hodin,“ postěžovala si Deníku.

Podobné starosti by pendlerům z Tachovska měly skončit. U obecního úřadu v Rozvadově totiž vznikne od neděle odběrové místo na antigenní testy. Také stávající testovací stanoviště u zimního stadionu v Tachově rozšíří svoji provozní dobu i na neděli.

Testovací místo v Rozvadově zřizuje Plzeňský kraj ve spolupráci se Záchrannou službou Asociace samaritánů České republiky Praha-západ, která je schopná provoz odběrového centra zajistit.

„Víme, že nejhorší je situace na Tachovsku, odkud musí pendleři dojíždět na testování desítky kilometrů. Proto jsme se dohodli na zřízení mobilního centra v Rozvadově a také na tom, že v neděli rozšíří svoji provozní dobu odběrové místo v laboratoři v Tachově,“ potvrdil náměstek hejtmanky Rudolf Salvetr.

Mobilní odběrové centrum v Rozvadově bude otevřeno v neděli od 8 do 18 hodin a v pondělí od 5 do 15 hodin. Odběrové místo v Tachově bude nově provádět testy v neděli v čase od 8 do 11 hodin a jeho kapacita by měla za tu dobu stačit na otestování 180 pendlerů.