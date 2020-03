ON-line sledujte ZDE

Finanční kompenzace připravili regionální představitelé spolkových zemí Bavorsko a Sasko pro pendlery, kteří pracují ve zdravotnictví a sociálních službách i pro jejich rodiny. Po společném jednání to nabídli hejtmanovi Karlovarského kraje Petru Kubisovi (ANO). Podle informací saské strany dostane pendler, který od 26. března zůstane minimálně tři týdny na území Saska 40 eur denně po dobu až tří měsíců. V případě, že přeshraniční pracovník bude pobývat po tuto dobu na území Saska i s rodinnými příslušníky, pak každý z nich bude pobírat 20 eur denně po dobu maximálně tří měsíců.

Bavorsko je ještě velkorysejší. Pendler tam za stejných podmínek jako v Sasku dostane 60 eur denně, každý z jeho rodinných příslušníků 30 eur denně po dobu maximálně tří měsíců.

Pendleři musí kontaktovat své zaměstnavatele, kteří se obrátí na místně příslušné okresní úřady podle sídla firmy. „Obě strany také doporučily pendlerům, aby se obrátili na své zaměstnavatele, kteří jsou připraveni nabídnout jim zvýhodněné ubytování po dobu platnosti opatření české vlády ohledně přeshraničních pracovníků,“ uvedl hejtman. Dodal, že pokud zaměstnavatelé na území Německa po dohodě s pracovními úřady na základě mimořádné krizové situace sníží či přeruší výrobu mají nárok všichni zaměstnanci ze zemí EU, kteří zůstanou doma, na mzdu ve výši 60 procent. Hejtman se obrátil na zástupce Úřadu práce, aby našli řešení, jak pomoci pendlerům, kteří jsou v tíživé situaci a nevztahují se na ně nabízená zvýhodnění, jako například matky samoživitelky.

Pomoc chce pendlerům i senátor a božídarský starosta Jan Horník. „Chtěl bych se obrátit na předsedu bezpečnostně branného výboru Senátu pana Fišera s tím, že bychom pendlery vyzvali, aby nám například prostřednictvím sociálních sítí sdělovali konkrétní problémy přímo z terénu. My bychom pak v Senátu navrhli jejich pružné řešení,“ řekl Horník. Podle něho pracuje v českoněmeckém pohraničí až 38 tisíc lidí. „Mně se odměna pro pracovníky v nemocnicích a sociálních službách nijak nedotkne, protože jsem v Německu pracoval jako řidič nakladače. Ale myslím si, že část lidí tyto peníze přesvědčí, aby v Německu zůstali,“ uvedl Vít Bezděk z Lubů. „Na druhé straně je i řada lidí, kteří v karanténě zůstat nemohou, neboť mají rodiny s dětmi, o které se musí starat a nemůžou je tady jen tak nechat,“ poznamenal. On sám si vybral být doma za 60 procent platu. „Už si hledám brigádu. Bude oříšek najít nějakou, kde získám dobré peníze, protože v Česku zůstane hodně lidí z Německa. Takže to bude boj,“ uvedl. „Ubytování mi v Německu nabídli, já ho ale odmítla. Mám doma starou maminku a dceru, o které se musím starat. Doufám, že mi místo po této krizi zase nabídnou,“ řekla Jaroslava, která pracovala v Německu v prádelně a už dostala výpověď.