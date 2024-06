Majitelé psů všech velikostí a plemen se mohou těšit na Voříškiádu, která se uskuteční tuto sobotu v Kladrubech. Akce, pořádaná spolkem AgDogs Rebel, nabídne soutěže v agility, ukázky canisterapie a možnost podpořit psí útulek Tlapky v naději. Přijďte se podívat na odpoledne plné psích dovedností a zábavy!

Ukázka agility. | Foto: archiv Jana Kožnarová

Majitelé malých, velkých, dlouhosrstých i krátkosrstých pejsků mají jedinečnou šanci se s nimi předvést a ukázat jejich schopnosti a dovednosti o tomto víkendu v Kladrubech na fotbalovém hřišti. V sobotu 22. června se zde bude konat Voříškiáda a zúčastnit se jí může se svým čtyřnohým kamarádem úplně každý.

Odpoledne plné štěkajících závodníků pořádá stříbrský spolek AgDogs Rebel. „Myšlenek, proč jsme se rozhodli akci uspořádat je hned několik. Jednak je příjemné, když se sejdou pejskaři, popovídají si, jejich mazlíci předvedou, co v nich je a poměří své síly. Zároveň ale chceme veřejnosti předvést ukázky psí agility, kdy si je budou moci i sami vyzkoušet,“ řekla Deníku hlavní organizátorka Jana Kožnarová. „Mnozí vůbec netuší, co se za pojmem agility skrývá, takže bychom rádi tento sport více dostali do podvědomí lidí. Docházím do školních zařízení s naší fenkou Heflinkou s ukázkami canisterapie, kde se snažím zároveň děti více namotivovat k vzájemné souhře se psy, a i to bych na akci chtěla předvést,“ dodala zkušená pejskařka. A na akci dorazí se svým stánkem také pracovníci z psího útulku Tlapky v naději z Horšovského Týna. „Věříme, že milovníci pejsků ve stánku zakoupí některý z řady krásných předmětů a svojí koupí tak podpoří chod útulku,“ uvedla dále Kožnarová.

Zbrusu nové kladrubské soutěže se mohou zúčastnit psi s průkazem původu i bez. Soutěžit se bude ve třech kategoriích, kdy v první si poměří svoje dovednosti a um pejsci s výškou do 40 cm kohoutkové výšky (s papíry i bez), v druhé se předvedou psi vyšší 40 centimetrů (s papíry i bez) a v poslední kategorii budou závodit děti do 15 let bez rozdílu velikosti psa.

Důležité pro všechny majitele čtyřnohých mazlíků je doložit při registraci s sebou očkovací průkaz psa, důvodem je nezbytná kontrola zdraví všech přítomných štěkálků.

Diváci se mohou těšit na hlavní soutěž, v níž se bude posuzovat vzhled a chování psa, souhra s páníčkem, dále pak triky a dovednosti. Následně čeká čtyřnohé závodníky překážková dráha na čas a přivolání psa. Diváci pak zvolí svého favorita. „Každý návštěvník dostane lísteček, kam může napsat číslo toho psa, pro kterého chce hlasovat. Lístek budou muset vhodit do k tomu určené nádoby, “ vysvětluje Jana Kožnarová. A hlasovat budou také pořadatelé. Ti ocení pejska, který je něčím zaujme. „Každý účastník obdrží uvítací balíček a pamětní buton, jednotlivé soutěže budou oceněny kokardou a mnoha cenami a součty celkových vítězů jednotlivých kategorií dostanou poháry a rovněž mnoho cen,“ vzkazují pořadatelé. Akce je uskutečněna za finanční podpory Plzeňského kraje.

Oficiální začátek Voříškiády je v 13 hodin, prezentace pejsků je do 12,30. Občerstvení je zajištěno. „Nezajíždějte se svými vozidly dolů na hřiště, parkujte po Kladrubech v místech k tomu vymezených,“ upozorňuje závěrem Jana Kožnarová.

Spolek AgDogs Rebel už nyní zve milovníky psích plemen na 2. ročník závodů Rush of Frenzy 2024, který se bude konat 24. srpna v Radčicích u Plzně.