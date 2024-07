Sedmiletý kříženec Čaky čeká v tachovském útulku U Šmudliny na nový domov. Přátelský a mazlivý pes, který nemá rád samotu, hledá nového páníčka, který by mu poskytl lásku a bezpečí.

„Jak dlouho trvá dočasné hlídání? Kde je můj páníček? Říkal, že se brzy vrátí a zase budeme spolu,“ ptá se smutně sedmiletý kříženec Čaky. Do psího útulku U Šmudliny v Tachově ho odložil pro své zdravotní důvody jeho majitel s tím, že si ho brzy vyzvedne. Jenomže uplynulo již více jak půl roku uplynulo, Čaky ho stále zoufale vyhlíží, ale marně.

Pracovníci útulku se proto snaží najít chlupatému sympaťákovi nový domov. „Čaky je přátelský, někdy dovádí jako malé štěně. Je mazlivý a celkem poslušný. Pokud na něj jdete vlídně a po dobrém, je snadno zvládnutelný. Nicméně umí se ozvat, pokud se mu něco vysloveně nelíbí,“ říká o kříženci německého ovčáka provozovatelka útulku Gabriela Jägerová.

Nemá rád samotu a nejspíš proto se v bývalém bydlišti naučil otvírat dveře, je tak trochu mazaný a vychytralý. Nový majitel musí mít tyto jeho vlastnosti na paměti a vždy dveře dobře zajistit.

Čaky je zvyklý na lidskou společnost, má lidi rád, děti mu nevadí, ale ve společné domácnosti by je nejspíš nechtěl. Raději by si užíval pohody tak jak byl zvyklý, jako jedináček u domečku se zahrádkou a hlavně dobrým plotem, ale s pelíškem uvnitř ve společnosti svého páníčka. „Psy nemusí, ale venku si jich nikterak nevšímá. Zato kočky a další zvířata by nejspíš zkoušel lovit,“ popisuje chlupáče Gabriela Jägerová.

Pokud sháníte parťáka na dlouhé procházky, Čaky vás bude ochotně doprovázet třeba na kraj světa. V případě, že se rozhodnete dát mu nový domov, počítejte s adopčním poplatkem 2500 korun. Pes je čipovaný, očkovaný a odparazitovaný.

Své nabídky pište na email další dobré duše útulku Lenky Dombrovské – l.dombrovska@gmail.com, která se obětavě o vyřizování adopcí stará.