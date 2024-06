Marsii, sedmiletá fenka německého ovčáka, zažila mnoho změn ve svém životě. Po letech strávených jako hlídací pes našla nový domov u milující paničky. Nyní však Marsii hledá nový domov prostřednictvím psího útulku U Šmudliny v Tachově.

Marsii hledá domov. | Foto: archiv Psí útulek U Šmudliny

Za sedm let života má tolik zážitků, že kdyby uměla, napsala by knihu. Část života strávila fenka německého ovčáka jako hlídací pes jedné firmy. Jedinou její zábavou tak bylo chození na stále stejném prostoru uvázaná na laně. A tehdy do jejího života náhodně vstoupila dobrá víla, která si černou fenku zamilovala na první pohled a usilovala o její získání tak dlouho, až se jí to podařilo. Mladá žena dala Marsii nový domov a fenka poznávala věci, o jakých do té doby neměla ani tušení, že existují a obě si užívaly pohodových dní plných radosti.

Společná životní cesta fenky a její paničky je nakonec zavedla do jednoho velkoměsta, kdy milující panička dokázala Marsii v novém, pro fenečku neznámém prostředí, socializovat. Jenomže osud je někdy nevyzpytatelný a změní životy lidí stejně jako pro pejsků. A tak se Marsii na požádání ujali pracovníci psího útulku U Šmudliny v Tachově a společně s ní doufají, že jí brzo najdou novou paničku či nového páníčka.

„Marsii váží zhruba 33 kilo, je mazlivá, poslušná, hravá, umí několik povelů a hrozně ráda se učí novým věcem. Nemá problém s cestováním, zvládá jízdu autem, autobusem i tramvají,“ popisuje fenku provozovatelka útulku Gabriela Jägerová. Zvládla by opět i bydlení v bytě, ale přeci jen více by se jí líbil život v domečku se zahrádkou. Je zvyklá na život jedináčka a proto nesnese jiná zvířata, a to ani jiné psy. Ale nemá problém s dětmi, naopak lidskou společnost vítá. Jinak je bezproblémová, pouze se extrémně bojí bouřky a petard a rachejtlí.

Marsii je očkovaná, čipovaná, odparazitovaná, kastrovaná. Pokud byste se rozhodli, že krásné černé fence dáte nový domov, počítejte s adopčním poplatkem 3500 Kč. Za ty peníze to ale rozhodně stojí. Získáte věrnou a skvělou parťačku. Své nabídky domova prosím pište na mail: l.dombrovska@gmail.com.