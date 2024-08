U prvního z rybníčků altánek k posezení nenajdete, zato u rybníčku Raška II. a Raška III. se možnost posezení ve stínu na lavicích nabízí. Posedět lze i na samotném břehu některého z vodních ploch. Pokud si chcete vychutnat kávu nebo třeba i lahvinku vínka v klidu a tichu přírody, bude vám odměnou pohled na spoustu ryb v tomto teplém období plujících u hladiny či pokoukání na vodoměrky lehounce se pohybující po hladině. V ranních hodinách vás okouzlí nevšední scenérie, které dokážou vytvořit jen ranní mlhy. Na okolních stromech zahlédnete štěbetající ptáky anebo vám svoji zprávu v morseovce bude do některého ze stromů ťukat strakapoud. Pokud by vás však napadlo brát si sebou rybářský prut, raději tu myšlenku okamžitě vypusťte z hlavy. Na rybnících je přísný zákaz rybolovu a na porušování zákazu jsou zde skutečně hákliví. A nezapomeňte do batohu přihodit také pytel, ve kterém si odnesete svoje odpadky zpět do civilizace.

Kaskáda tří malých vodních ploch Raška I., až Raška III. nacházejících se nedaleko Kladrub na Zámeckém potoce vznikla před více jak 150ti lety. Již tehdy bylo jejich účelem zadržování vody v krajině v období sucha, ale také ochrana níže položených lokalit v okolí benediktinského kláštera před povodněmi.

Neutěšený stav nádrží, kdy zátopové plochy byly zaneseny různými plaveninami, hráze narušené a výpustní zařízení nefunkční, volal ke kompletní rekonstrukci všech tří vodních ploch. Lesy České republiky s.p. - Lesní správa Stříbro a Správa toků - oblast Berounky proto nechaly zpracovat projektovou dokumentaci a v letech 2011 až 2015 se nádrže dočkaly odtěžení naplaveného sedimentu, úprav dna, zrekonstruovaných hrází, dnových výpustí - požeráků s obslužnou lávkou a kameny vyložených bezpečnostních přelivů, které jsou navíc přemostěny.