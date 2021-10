Starostkou Kozolup jste jedenáctým rokem. Nově jste i poslankyní. Co plánujete dál, zůstanete ve funkci starostky?

Do příštích komunálních voleb zůstanu neuvolněnou starostkou a pak se uvidí, co dál. Post krajské zastupitelky opustím. V Kozolupech jsme hrozně fajn parta, všichni jsme tu na jedné lodi. Lidé mi před volbami vždy říkají „My ti dáme svůj hlas, ale musíš zůstat starostkou“ (smích).

Ve volbách do Poslanecké sněmovny jste za koalici Pir/STAN kandidovala z pátého místa a získala nejvíce preferenčních hlasů (8999). Čím si to vysvětlujete, čekala jste takový úspěch?

Přemýšlím nad tím už několik dní a opravdu nevím. Lidé asi chtějí změnu, chtějí více žen v politice. Ale opravdu jsem s tím nepočítala, byl to pro mě extrémní šok a obrovské překvapení. Když jsem měla jet v sobotu do volebního štábu, začal mi drnčet telefon a lidé mi oznamovali, že jsem skokankou voleb a kolik hlasů jsem dostala. V tu chvíli jsem se ještě radši letěla převléknout, protože jsem na sobě měla džíny a mikinu a říkala si, že by to chtělo asi něco slavnostnějšího, kdybych měla dávat nějaké vyjádření (smích).

Co říkáte na to, jaký debakl utrpěli Piráti? Očekávala jste to?

Určitě ne, to myslím nečekal nikdo. Piráti si svou práci oddřeli a zasloužili by si, abych jich bylo ve sněmovně více. Strašně bych jim to přála. Ti, které znám, jsou velmi pracovití a jejich myšlení často vychází z podrobných analýz – na rozdíl od jiných politiků, kteří umí jen mluvit. Jejich propad dávám jednoznačně za vinu kampani, která byla proti nim namířená. Bylo to hrozné a přeneslo se to i na mě. Některým Pirátkám se stále dokola nadávalo. Mně se to stalo také. Volali nám lidé na úřad a sprostě nadávali, proč jsme se spojili s Piráty. Po celou dobu kampaně jsme s kolegy v podstatě jen odpovídali na lži, které byly mířené proti Pirátům.

Jak zvládáte výkon dvou funkcí a ještě roli maminky?

Porodila jsem před necelým měsícem a pracovala jsem do posledního dne před porodem. Roli maminky si užívám, je to v pohodě. Mám obrovskou podporu rodiny. Mám přítele a dvě babičky, které se o miminko perou. Jinde musí řešit, kdo dítě pohlídá a já řeším, jak to rozdělím spravedlivě, aby si obě dvě babičky miminka užily (smích). Do sněmovny bych určitě nekandidovala, kdybych věděla, že to tak po porodu nebude.