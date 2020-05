"Byl jsem domluven s Městským kulturním střediskem ve Stříbře. Dodal jsem snímky, o kterých vím, že už se prostě nevrátí a do zničení či přelepení zůstanou venku pod širým nebem. Dovezl jsem přírodní fotografie i různé památky či detaily. Jsou z mnoha míst, jmenoval byl hlavně Stříbrsko, Skapce, ale také například krušnohorskou Přísečnici," uvedl Jan Pakosta.

Ředitel Městského kulturního střediska ve Stříbře David Blažek tento nápad dokázal ihned zrealizovat. "Šlo o to, aby ty plochy prostě nebyly prázdné. A nebylo co tam dát, protože žádné akce se nekonaly, plochy neměly co nabídnout. Výstava fotografií je teď oživila a snímky tam necháme až do doby, než se začnou vylepovat pozvánky na kulturu," řekl Blažek.

Nápad výstavy na ulici kolemjdoucí nadchl. Blízko jedné plochy bydlí i rodina Fafílkova. "Já si myslím, že to je skvělý nápad. Ty prázdné tabule byly takové smutné. Teď, když jde člověk kolem, tak se zastaví, podívá na fotky a je to veselejší. Fotky jsou pěkné, viděla jsem stromy, sochy, na každém místě je vystaveno něco jiného. Chválím moc," řekla Hana Fafílková ze Stříbra.