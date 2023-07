„Vstupné u nás na koupališti v Plané zůstalo stejné jako v minulém roce,“ uvedl Dalibor Frič, jednatel společnosti Plánské služby, která koupaliště spravuje. Areál je v provozu od poloviny června. Dospělí za vstup zaplatí třicet korun, děti dvacku. Rodinné vstupné pro rodiče a dvě děti stojí osmdesát korun. Zakoupit je možné i permanentky na deset vstupů, kdy dospělý uhradí 200 korun a dítě 150 korun. Zvýhodněné vstupné je od 18 hodin, kdy návštěvník platí pouze 10 Kč. Otevřeno je denně od 10 do 19 hodin, restaurace, která poskytuje občerstvení, otvírá pravidelně až v 11 hodin.

Zde se můžete osvěžit točeným citronovým ilsanem, kdy za půl litru zaplatíte 30 korun, pivo zde letos točí opět jedenáctku Chodovar, oproti loňskému roku je za 40 korun. V nabídce je na výběr i několik jídel.

Tachov vstupné nepatrně navýšil

V Tachově je během letních prázdnin otevřeno od 9 do 20 hodin, využívat však budou moci návštěvníci pouze venkovních prostorů, vnitřní bazén bude uzavřen v červenci i v srpnu. V rekreační části mohou lidé využít masážní vzduchová lůžka, hydromasážní trysky, vodní hřib, vodní chrliče či vodního ježka. Na třech různých skluzavkách se jistě pobaví malí i velcí vodomilové. Kdo nechce celý den proležet na lehátku, může v letních měsících využít také pískové hřiště na volejbal či fotbal.

„Vzhledem k vývoji cen energie na trhu jsme museli vstupné na koupaliště nepatrně zdražit,“ uvedl ředitel tachovských sportovišť Lukáš Kosina. Dospělí za celodenní koupání zaplatí 150 Kč, děti, senioři 75 Kč, rodinné vstupné činí 250 Kč. Pokud dorazí rozpálení návštěvníci s touhou se zchladit po 16. hodině, uhradí dospělí pouze 75 korun, děti a senioři 40 korun, rodinné vstupné po 16. hodině již dále zvýhodněné není. Kdo si je jist, že volný čas chce trávit na venkovním koupališti častěji, může si zakoupit permanentku na deset vstupů, za kterou dospělí zaplatí 1 100 Kč a pro dítě pak stojí 550 Kč. Pro tábory a sportovní kolektivy je na léto připravena speciální cena dopoledního vstupného 40 Kč na osobu, ale skupina musí být v doprovodu trenéra nebo jiného dospělého odpovědného dozoru.

Pivo a kofola podražily, jídlo je za stejnou cenu jako vloni

Že u vody tráví, říkávaly již naše babičky. I na to jsou v tachovském areálu připraveni. V nabídce je dostatek občerstvení včetně nápojů. Na výběr jsou například za stejnou cenu jako vloni zapečené tousty za 60 Kč, dvě nožky párků za 70 Kč, dětem přijde k chuti vafle se šlehačkou za 60 Kč, párek v rohlíku za 30 Kč, sekaná v housce za 70 Kč, dospělák málokdy pohrdne klobásou za 80 Kč anebo kuřecím či vepřovým steakem za rovnou stovku, hranolky zde ale nekoupíte. Osvěžení přinese zeleninový salát 200 g za 50 Kč. Žízeň zažene půllitr jedenáctistupňového piva Lobkowicz za 50 Kč, zde musel provozovatel oproti loňskému roku zdražit o 10 Kč a to samé se týká točené kofoly za stejnou cenu, objednat si návštěvníci mohou také třeba ledovou kávu za 50 Kč, u níž je cena stejná jako v uplynulém roce.

Vyhledávanou lokalitou je zatopený lom u Okrouhlého Hradiště

K relaxaci láká i zatopený čedičový lom nedaleko Konstantinových Lázní. „Parkování u areálu je zdarma, vstupné činí 80 korun pro dospělého, za dítě se platí 50 korun. Za dodržování určitých podmínek je vstup povolen i psům. V přilehlém prostoru okolo vodní plochy je možno postavit stan či karavan. Cena za stan je 200 Kč za den, karavan 400 Kč za den bez ohledu na počet ubytovaných osob,“ říká provozovatel areálu Petr Hájek. „Návštěvníkům poskytujeme sociální zařízení, převlíkárnu, stánky s občerstvením, kdy navíc jeden z nich potěší vegany a vegetariány,“ dodává. Teplá jídla se ve všech stáncích mění, denní nabídka jsou jídla cca od 55 Kč do 250 Kč. Například guláš s knedlíkem si zde můžete dát za 170 Kč. Zapít se dají desítkou Radegastem či Gambrinusem za čtyřicet korun, milovníci silnějšího Prazdroje pak za půllitr zaplatí pětapadesát korun. Pro řidiče a děti je připravena nabídka z nealko nápojů, nechybí ani různé druhy birelů, kdy půllitr stojí 40 korun. Začátek otvírací doby je od 10 hodin, pokladna se uzavírá v 19 hodin nejpozději.

Zchladit se dá i na koupališti v Konstantinových Lázních

Vykoupat se je možné také ve venkovním plaveckém bazénu v Konstantinových Lázních. Zde je otevřeno denně od 10 do 19 hodin, v případě nepříznivého počasí zůstává areál zavřený. Kromě 25 m dlouhého plaveckého bazénu zde provozovatel nabízí k zapůjčení volejbalový míč, sadu na stolní tenis či badminton, koule na pétanque či zahradní šachy. Vstupné je 50 Kč na den pro dospělého, pro dítě od 6 do 15 let činí 30 Kč, poslední hodina otvírací doby je za dvacku.