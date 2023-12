Po celý týden od rána do večera mohou bruslaři využívat umělé kluziště v Plané. A bruslit se zde bude až do 2. ledna 2024.

Umělé kluziště v Plané na náměstí | Video: Deník/Monika Šavlová

Postavenou umělou plochu nedaleko vánočního stromu na náměstí je možno využívat zdarma v době od 8 do 20 hodin, infocentrum ve městě nabízí k zapůjčení brusle těm, kteří je nemají a rádi by se také svezli. „Už jsme tu od neděle, kdy se kluziště otevřelo, poněkolikáté. Dnes tu není zatím nikdo, jen my dvě, ale nám to vyhovuje,“ usmívala se dvojice kamarádek Karolína a Eliška, které si užívaly bruslení kolem 15. hodiny odpolední.

V úterý v podvečer dorazila také Lucie Šmatová z Plané. „Jsme rádi, že tu město nechalo na čas postavit tohle kluziště. Jsme tu poprvé, dcery budou mít šanci se naučit bruslit bez ohledu na počasí. Využili jsme celá rodina toho, že je ve městě čertovská akce, kam se holky bály jít, tudíž tady není skoro nikdo a my si to tady moc užíváme,“ řekla Deníku.

