Rekonstrukce nakonec započala po prvotních komplikacích při výběrovém řízení, kdy muselo být vypsáno podruhé, až v červenci. V současné době se pracuje v rámci první etapy na části ulice od náměstí po restauraci Mes Amis. V roce 2025 a 2026 pak bude zrekonstruována zbylá část včetně autobusového nádraží . To bude nově posunuto směrem k ulici. „Bude mít pět zastávek a nový zastřešený ostrůvek. Na tuto část se městu podařilo získat finanční prostředky z dotací,“ řekla už dříve Deníku starostka Plané Martina Němečková.

Celý současný rekonstruovaný prostor je obehnán pletivem, na staveniště je zákaz vstupu. Chodníky jsou však průchozí, takže chodci jdoucí od autobusového nádraží na náměstí a zpět bez problémů projdou. Řidiči však musí volit objízdnou trasu. Pouze do horní části ulice je prozatím povolen vjezd z Plzeňské ulice. „Nejsložitější práce provádí firma v současné době v křižovatce u bývalé Trioly. Vodovod, který je v hloubce asi tří metrů, se realizoval v uplynulém týdnu,“ sdělila starostka. Ta nyní napjatě sleduje začátek odkrývání 100 let stará kanalizace, která se nachází v hloubce asi šesti metrů pod zemí. „Pro takové zemní práce je nutné nejprve vybudovat velmi precizní pažení, bypass staré kanalizace, odstranit starou kanalizaci a po té umístit do výkopu poměrně velkou betonovou šachtu,“ vysvětlila zjednodušeně další postup. Dle jejího vyjádření všechny zmíněné práce probíhají pod ostatními inženýrskými sítěmi, což samo o sobě vyžaduje velkou obezřetnost například v souvislosti s plynovodem, který zde vede. „Pokud vše půjde podle plánu, bude v prosinci zprovozněna křižovatky a znovu zprůjezdněno náměstí,“ doufá Martina Němečková.

Při výkopových pracích byla v místě u pošty nalezena klenba, kterou dle slov starostky archeologové důkladně zmapovali a následně byla opětovně zasypána.

„Mluvit o dodržení všech termínů až do roku 2026 je v této době předčasné, jsme vlastně teprve na začátku celé rekonstrukce, která opravdu není jednoduchá. Prozatím se však o žádném posunutí termínů neuvažuje,“ dodala závěrem starostka Martina Němečková.