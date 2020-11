Severním směrem na Chodovou Planou počítá město Planá do budoucna s další výstavbou rodinných domů.

Ilustrační foto. | Foto: pixabay.com

Jak informovala starostka města Martina Němečková v aktuálním plánském zpravodaji, na novou parcelaci předpokládané lokality, včetně veřejných prostranství, bude v dohledné době uzavřena smlouva na další stupeň dokumentace. Zastupitelstvo už pro to schválilo finanční prostředky. Pokud vše bude pokračovat bez komplikací, s vybudováním inženýrských sítí pro první etapu výstavby rodinných domů by se mohlo začít v roce 2022. Ve stejném roce by také mohl být zahájen prodej prvních pozemků v nové lokalitě zájemcům o výstavbu.