Komplikace přineslo samo výběrové řízení, které muselo být vypsáno podruhé. Zhotovitel by měl být vybrán na konci března a zhruba měsíc poté mohou začít práce, kdy ve třech etapách tak postupně dojde ke kompletní rekonstrukci celé ulice. První etapa, zhruba jedna třetina, proběhne v letošním roce, jedná se o část ulice od náměstí po restauraci Mes Amis. Zbylá část včetně autobusového nádraží bude zrealizována v letech 2025 a 2026. Autobusové nádraží bude nově posunuto směrem k ulici. Bude mít pět zastávek a nový zastřešený ostrůvek. Na tuto část se městu podařilo získat finanční prostředky z dotací.

Nákladná rekonstrukce přinese i řadu dopravních omezení, řidiči musí počítat s objízdnými trasami. Starostka města Planá Martina Němečková věří, že lidé celou situaci pochopí a budou tolerantní. „Po výměně už delší dobu volají veškeré sítě v ulici Dukelských hrdinů s výjimkou plynovodu, který byl opraven vloni. Je třeba vyměnit kanalizaci, rozvody vody, elektrické vedení a další. V nedobrém stavu jsou rovněž chodníky i silnice. Stromy, které nyní na této ulici rostou, jsou nejen nevhodné, ale v kolizi s novými sítěmi. Nově bude vysazeno 40 stromů,“ vypočetla Němečková důvody chystaných prací. Ta také dodala, že s obyvateli žijícími v ulici se už dříve vedení města sešlo při veřejných projednáváních a nesetkalo se s žádnými většími připomínkami, lidé s různými dočasnými omezeními počítají.

„Díky zkušenostem, kdy se při deštivých dnech valila voda proudem po ulici, jsme přistoupili nově k oddělení dešťové a splaškové kanalizace. Tzv. čistá ‚dešťovka‘ se navíc bude zachytávat v podzemních nádržích a bude sloužit k zálivce stromů a rostlin,“ popisuje starostka Plané další novinky. Po mnoha jednáních s památkáři bylo jasné, že povrch celého historického centra bude tvořen z několika druhů kamenné dlažby a na základě požadavků občanů bude v části chodníku vytvořen pruh z velkoformátových desek, který usnadní chůzi maminkám s kočárky, ale také například seniorům s chodítky. „Dlažba má oproti asfaltu také tu výhodu, že částečně propouští vodu,“ doplňuje informaci Martina Němečková. Stromy, které v současné době na ulici rostou, budou pokáceny s výjimkou kaštanu kousek od autobusového nádraží. Nahrazeny budou novými, převážně neplodícími třešněmi. Zrušeny budou rovněž dosavadní travnaté plochy. V levé části ulice směrem nahoru k poliklinice bude chodník širší, vznikne zde kašna a několik odpočinkových míst, po celé délce ulice budou osazeny lavičky.

„Pokud je to třeba, tak ať to udělají, jen doufám, že tady nebude tolik zbytečného místa, jako je na náměstí. Ale jestli zruší trávníky, tak jedině dobře, tam akorát chodili dělat hromádky psi. Hlavně aby tady zase byly stromy. Pokácení těchto mi vůbec nevadí, jsou staré a hrozí akorát nebezpečí. Já s tím souhlasím, hlavně aby se to dělalo po etapách, “ řekl Deníku jeden z plánských obyvatel, který ale odmítl být jmenován. „Myslím si, že náměstí se povedlo úplně skvěle, a jestli se stejně povede i tahle ulice, tak to bude pěkné,“ míní Dagmar Suranovská, která ve městě žije 40 let. „Že zmizí trávník a stromy budou nahrazeny jinými, mi vůbec nevadí, tyhle stromy jsou staré víc jak 40 let a je z nich akorát spousta nepořádku. Já s celou rekonstrukcí souhlasím, a dokonce vím, že někteří majitelé domů v této ulici se po rekonstrukci chystají opravit fasády. Tím pádem se stane ulice ještě hezčí. Bude to těžké, já tady v této ulici pracuji, takže nebudeme mít po čas rekonstrukce nejspíš místa na parkování, ale musí se to vydržet,“ dodala Suranovská.