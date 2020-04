Jak informovala vedoucí odboru kultury Petra Tomášková, jedná se o projekt nazvaný Planá děkuje srdcem. „Nejsme příliš zvyklí oceňovat to dobré. Myslím, že právě teď je ten správný čas to začít měnit. Nebojme se ukázat lidem, kteří tu jsou denně pro nás a pro naše blízké, že si jejich práce vážíme,“ okomentovala.

Kdo se do iniciativy bude chtít zapojit, může si vyrobit srdce, vymalovat je a napsat do něj třeba vzkaz. Srdce může vyvěsit do okna, na dveře, na veřejně viditelné místo. „Každý, kdo půjde okolo, uvidí, že si práce ostatních v této nelehké době vážíme,“ dodala vedoucí s tím, že srdce vyřezaná z překližky budou k dispozici v budově knihovny a infocentra na náměstí.

„A pokud ho lidé nebudou mít kam vyvěsit, mohou srdce přinést zpět k nám a my je pověsíme ve veřejném prostoru tak, aby všichni věděli, že obyvatelé Plané si váží toho, co pro nás lidé v první linii dělají,“ uzavřela Tomášková.