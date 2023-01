Reuse znamená ve volném překladu z angličtiny „opětovně využít“ a to je přesně cílem projektu. Opakované použití věci by mělo vést ke snížení množství odpadu. Občané mohou u určitých předmětů, které do sběrného dvora dopraví, prohlásit, že dotyčnou věc nepředávají jako odpad, ale pouze k dalšímu využití.