Pokud patříte mezi milovníky oblíbené hry Pexeso, máte jedinečnou možnost prověřit svoji paměť bez ohledu na věk.

Ilustrační foto. | Foto: Dagmar Smolíková

V Plané se v pátek 15. března v budově knihovny č.p. 56 od 15 hodin koná Turnaj v pexesu a zahrát si mohou zájemci všech věkových skupin a to nejen místní, ale z celého regionu.

Hráči budou rozděleni do 4 věkových kategorií na předškoláky, děti od 6 do 10 let, děti od 11 do 14 let a poslední bude kategorie 15+. Vítězové neodjedou s prázdnou. „Hodnotné ceny budou pro výherce malým překvapením,“ vzkazuje Petra Tomášková, vedoucí odboru kultury v Plané. Registrace soutěžících probíhá osobně v městské knihovně do čtvrtka 14. března, e-mailem na knihovna@muplana.cz, nebo telefonicky na tel. č. 374 792 721.

Benešovice byly opět v pohybu. Ženy oslavily MDŽ s maskotem a dárky