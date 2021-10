Na pódiu před školou, který pokračoval až do podvečerních hodin, vystoupilo několik dalších hudebních těles.

Součástí prohlídky se stala i místnost, koncipovaná do období první republiky. Dobové exponáty, tiskoviny a především koutek připomínající hrdinství českých válečných letců, představil učitel školy Daniel Švec.

Jak dodal, tato skutečnost se odráží i v počtu žáků. „V letošním školním roce jejich počet vzrostl o třetinu. Těší nás to a našim dětem věnujeme mnoho úsilí, aby se staly odborníky ve své profesi.“

Program oslav se odehrál nejen před školou, budova se otevřela veřejnosti a návštěvníci si mohli nejen prohlédnout vybavení, ale třeba i ochutnat něco dobrého, co vytvořili studenti školy.

Z oslav 125 let od založení SŠŽ Planá. | Foto: Deník/Jiří Kohout

