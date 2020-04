Kvůli českým i bavorským vládním opatřením se však tato výstava nemůže uskutečnit, ačkoliv bylo již vše přichystáno. Zájemci si ale Knapovy obrazy, které měly být v bavorském muzeu k vidění, prohlédnout mohou.

Organizátoři z obou stran hranice se dohodli a vytvořili totiž prostředek, který to umožní. "Zatím jsme vytvořili virtuální kulturní most mezi Planou a Tirschenreuthem," uvedl za českou stranu Jan Šícha.

Tento kulturní most je možné najít v české i německé jazykové verzi na webu bbkult.net. Tam je nejprve možné se začíst do úvodních textů, které projekt i umělce představují. "Okolnosti se změnily, přeshraniční kulturní výměna byla skoro pozastavena. Ale jen skoro, protože kulturní scéna se přesunula do online éteru. A s ní také koncerty, divadelní představení a výstavy," píše v úvodu k virtuální výstavě server bbkult.net. "Každý druhý den bude vždy jeden obraz, který ještě zabalen čeká v Tirschenreuthu na svou prezentaci, rozbalen a představen veřejnosti. Pomocí imaginárního kulturního mostu z Plané se umělec připomene fotografiemi ze svého ateliéru," uvádí se dále.

Na webové stránce je rovněž k přečtení projev, který k výstavě připravil starosta Tirschenreuthu Franz Stahl. "Hranice s Českou republikou je po více než 30 letech opět uzavřená. Náš kulturní most do Plané by měl působit jako znamení, že i přesto nadále chceme zůstat ve spojení s našimi sousedy a těšíme se na obnovení normálního stavu díky opětovnému otevření hranic. Obrazy Jana Knapa jsou působivé, dojemné a plné naděje. Hodí se tak dokonale k tomu, aby nám právě v aktuální době poskytly vzpruhu a naději," uvádí v projevu starosta.

Prozatím je možné na zmíněném webu vidět šest obrazů Jana Knapa, další bude zveřejněn v pátek. K vidění jsou také fotografie. A po kliknutí na každou z fotografií se objeví informace o obrazech, umělci i další zajímavosti.

Je možné si například přečíst autorovy komentáře k vlastnímu dílu. "Dávám do svých obrazů drama, které cítím. V životě není nic všedního. Všechno je událost. Většina lidí bere život jako něco normálního. On ale není normální," píše mimo jiné k jednomu ze svých obrazů Jan Knap.