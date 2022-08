Krom pěti dní namáhavé práce mají právě za sebou i několikahodinovou cestu s cisternou do Plané dobrovolní hasiči Ladislav Kucharčuk, Radek Švarcbek, Petr Juzek a Josef Švarcbek. Domů přijeli v pátek se soumrakem. „Do Hřenska jsme dorazili v pondělí v osm hodin a čekali na úkoly od krizového štábu. A pustili jsme se hned do práce. Každý den jsme chodili makat od sedmi hodin do osmi večera,“ říká Josef Švarcbek a poukazuje na náročnost hasebních prací.