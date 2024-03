Ve společenském areálu Mže to v sobotu 2. března společně se svými partnery a přáteli pořádně rozjely tachovské basketbalistky. V přípravách na již v pořadí 28. ples, který se pořádá každoročně s výjimkou doby covidové, organizátorky z řad basketbalového oddílu žen TJ Slavoj Tachov ani tentokrát nic nepodcenily.

Ples basketbalistů Tachov 2024 | Video: Jakub Botek

Po celý večer k poslechu a tanci hrála skupina Duo Anyway, která vytáhla tanečníky na parket chvíli po zahájení plesu a udržela většinu přítomných v kole po celý zbytek večera až dlouho do noci. Začátek slavnostního večera patřil vyhlášení nejlepších tachovských basketbalistů roku 2023. V kategorii nejmladší minižákyně U11 se na prvním místě umístila Zora Staňková, v kategorii U12 mladší minižákyně pak Linda Krýslová a nejlepší starší minižákyní v kategorii U13 se stala Adéla Tomešová. Oceněna byla také nejlepší hráčka v kategorii Západočeská liga žen Dana Kušlitová, mezi muži se stal v Basketbalové lize Plzeňského kraje nejúspěšnějším Jaroslav Kop.

Zdroj: Jakub Botek

„Všichni byli nadšeni hudebním a tanečním překvapením našich chovanek, které celé vystoupení pojaly tematicky a mělo to švih. Sálem létaly míče, které měla děvčata plně pod kontrolou a předváděla s nimi doslova psí kusy,“ pochválila mladé basketbalistky jedna z pořadatelek Ladislava Pitrová. Sportovně byl laděn celý ples, v průběhu večera byla připravena soutěž pro amatéry i profesionály a v dámské volence si dámy nevytančily květinu, ale přívěsek na klíče samozřejmě s basketbalovým motivem. Tombola byla vyprodaná obratem. Většina přítomných zamířila i do připraveného fotokoutku, aby si pořídili památku na vydařený večer v podobě fotografie. „Vyfotit jsme se nechaly i my pořadatelky. S organizací nám totiž pomáhají nejen současné hráčky, ale i ty bývalé, za což bych všem chtěla moc poděkovat,“ neupřela lví podíl na přípravách svým spoluhráčkám Ladislava Pitrová.

„Tento ples je každý rok moc pěkný. Organizátoři si dávají skutečně záležet a je to znát, lidé se sem každý rok rádi vrací stejně jako my. Vždy se tu skvěle pobavíme,“ pochválil akci jeden z hostů Radek Adamovský.