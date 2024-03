Hasiči z Boru na Tachovsku odložili uniformy a pobavili se společně s partnerkami a přáteli na svém tradičním plese. V tanci a poslechu se v borském zámku nesly tóny DM Bandu.

Hasičský ples v Boru | Video: Jiří Matlák

Konečně se sešli jinde než při požáru. A taky si to pořádně užili. V sobotu 23. března se v sále borského zámku konal Hasičský ples, který pořádali členové Sboru dobrovolných hasičů Bor. A přestože to prý bylo náročnější než leckterý výjezd k zásahu, hasiči se ukázali opět jako muži činu a se svými partnerkami a přáteli se vydrželi skvěle bavit až do ranních hodin.

K tanci a poslechu hrála skupina DM Band a dámy se nemohly dočkat tomboly, kdy mezi hlavní ceny patřila poukázka služby plastického chirurga a pánové pro změnu toužili získat herní notebook. „Moc jsme si to užili, bohatá tombola, za kterou jsme vděčni všem sponzorům, nadchla myslím všechny výherce. A hlavně bylo moc fajn, že se skvěle pobavily naše drahé polovičky. Ty to s námi často nemají jednoduché,“ zhodnotil večer jeden z pořádajících hasičů Jiří Matlák.