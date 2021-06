Skupinové prohlídky budou pro maximálně 10 lidí. Možná bude i prohlídka hromadných skupin, zájezdů či školních kolektivů, do 30 osob. Tito účastníci se však musí prokázat negativním testem nebo osvědčením o očkování či o prodělané nemoci covid-19. Před vstupem do interiérů návštěvníci musí mít zakryté dýchací cesty a musí si desinfikovat ruce. Vstupné se zdražovat nebude.

„Ačkoliv výpadky příjmů v období epidemie počítáme na miliony korun, v letošní sezoně zdražovat vstupné nebude. Naopak jsme rozšířili slevy pro děti a mládež s cílem budovat pozitivní vztah nejmladších generací ke kulturnímu dědictví“, informoval ředitel územní památkové správy NPÚ v Českých Budějovicích Petr Pavelec.

Od letošního roku se zavádí pro děti a mládež do 18 let snížené vstupné na polovinu základního vstupného. Děti do šesti let mají nadále vstup zdarma, pro mládež od 18 let do 25 let bez rozdílu, zda se jedná o studenty či ne, se vstupné sníží na 80 procent základního vstupného.

Největší novinkou letošní sezóny bude otevření selského dvora U Matoušů v Plzni-Bolevci. Prohlídková trasa v obytném stavení představí život statkáře a jeho rodiny na konci 19. století a v první třetině 20. století na Plzeňsku. Přízemí stájí nabídne prostory pro návštěvnické zázemí i rozlehlý víceúčelový sál pro tematické výstavy a akce. Ve stodole je vystavena zemědělská technika a stroje. Sýpka se nově stala součástí volně přístupné expozice nazvané Cesta obilí, která prezentuje hlavní činnosti spojené s pěstováním obilí v průběhu zemědělského roku a jeho dalším využitím. Jednotné vstupné do areálu s volnou prohlídkou expozice v sýpce a stodole je 50,- Kč, komentované prohlídky obytným stavením stojí pro dospělého 120,- Kč.

Nejenom milovníky historie, vojenství a militarií nadchne nová interaktivní expozice v prostorách bývalého hradního pivovaru na Velharticích nazvaná Krajina míru, pole války. Expozice přiblíží období doby třicetileté války, její odraz v západních Čechách a postavu Martina de Hoeff-Huerty, který nechal na Velharticích postavit renesanční zámecké křídlo. K vidění budou originály dobových zbraní a zbroje, k vyzkoušení jejich repliky. Děti nadchne defenestrační klouzačka nebo dřevěné kostky v podobě částí opevnění. Výstava bude otevřena od úterý 1. června.

Návštěvnickou sezónu na zámku Nebílovy zahájí hned v úterý 1. června klavírní koncert v podání Kalioppé Trio Prague. V tanečním sále zazní skladby Josefa Suka, Ference Liszta či Fryderyka Chopina. Začátek koncertu je od 19:00.

Akcemi nabitý víkend bude 12. a 13. června, kdy se koná Víkend otevřených zahrad i Dny Šumavského trojhradí. Zámky Kozel, Manětín a Nebílovy nabídnou komentované prohlídky zámeckou zahradou. Hradní trojlístek, Rabí, Velhartice a Kašperk, přichystal na tyto dny speciální prohlídky zaměřené na obranu a dobývání středověkých hradů.

Milovníky dobrého jídla a pití potěší třetí ročník food festivalu Víno a jídlo na zámku Kozel, který 27. června spojí genia loci loveckého zámku s nezapomenutelným gastronomickým zážitkem.

Kláštery Kladruby a Plasy připravily speciální prohlídky v rámci cyklu Monastýrování. První prohlídky nazvané Nocí ke hvězdám budou zpestřeny 30. a 31. července noční hrou s tajenkou, která návštěvníkům pomůže vnímat detaily sakrální architektury. Další prohlídky v září představí osudy klášterů v době osvícenství, kdy byly rušeny na základě reforem císaře Josefa II.

Hrad Švihov přichází v letošním roce s novinkou - dětským prohlídkovým okruhem, který je určen pro rodiče s dětmi od 4 do 10 let. Prohlídka je vedena stejnými prostory jako základní prohlídkový okruh Hrad. Návštěvníci poznávají osobnost Půty Švihovského z Rýzmberka a to, jak se na hradě žilo v jeho době. „Zavítají například do hodovní síně, do ložnice hradní dámy, do kaple nebo do zbrojnice. Tento okruh je, oproti základní prohlídce, zpestřen hrou pro děti, ve které se děti aktivně zapojují a na konci prohlídky si s pomocí rodičů, vyrazí originální minci“, upřesnil kastelán Lukáš Bojčuk. Během prázdninových měsíců bude na švihovském nádvoří znít legendární muzikál Noc na Karlštejně.

Kromě řady výstav a koncertů bude vrcholem návštěvnické sezóny Hrado-zámecká noc v novém termínu – 31. července. Lákavý program například nabídne zámek v Manětíně, který se zaměří na lovecké kratochvíle v 19. století.