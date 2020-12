Plzeňský kraj dostal respirátory z Tchaj-wanu

Šest tisíc respirátorů obdržel Plzeňský kraj od Senátu. Respirátory do České republiky poslala firma z Tchaj-wanu jako dar poté, co tuto zemi letos v srpnu navštívila česká delegace. Respirátory poputují do škol.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Ston

„Rozhodli jsme se přednostně rozdat respirátory mezi školy, které fungovaly v době, kdy byly ostatní školy uzavřené. Byla to zařízení, která se starala o děti rodičů vybraných profesí, tedy například zdravotníků, záchranářů, pracovníků v sociálních službách," vysvětlila hejtmanka Ilona Mauritzová (na snímku) s tím, že respirátory budou do škol distribuovány tento týden. „Budou předány také středním školám, jež vyučují zdravotnické a sociální obory, jejichž žáci poskytovali péči ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb," dodal náměstek pro školství Rudolf Salvetr.