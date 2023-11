Osm otrav houbami řešila letos zdravotnická zařízení v Plzeňském kraji. Jde o poměrně nízké číslo, způsobené především tím, že houbařská sezona byla špatná. Podle mykologů letos příliš nerostly nejen jedlé houby, ale ani některé jedovaté, které právě bývají příčinou otrav.

Lidé se s houbami mohou blíže seznámit třeba na výstavách, tato se konala letos na podzim v Klatovech. K vidění tam byly právě i muchomůrka růžovka a tygrovaná, občas zaměňované. | Video: Deník/Milan Kilián

V Nemocnicích Plzeňského kraje řešili v letošní houbařské sezoně zatím celkem sedm případů otrav houbami. Nejvíce - tři - v Domažlicích, dva v Klatovech a po jednom v Rokycanech a ve Stodu. „V žádném z těchto případů nešlo o vážnou otravu způsobenou prudce jedovatou houbou, kdy by byli pacienti např. v ohrožení životních funkcí. A ve dvou případech nešlo ani o požití méně jedovaté houby, ale dle pacientů samotných o snězení jedlých hub, které ale byly buď nevhodně skladované, tedy staré či zapařené, nebo nesprávně zpracované,“ konstatoval mluvčí Nemocnic Plzeňského kraje Jiří Kokoška. Dodal, že pacienti vesměs přišli s bolestmi břicha, popřípadě s tím, že zvraceli. Zpravidla byli vyšetřeni včetně laboratorních testů a zůstali minimálně jeden den na pozorování, kdyby se jejich stav zhoršil. To se ale naštěstí nestalo a všichni byli propuštěni bez potíží domů. Ve většině případů šlo o starší lidi nad 55 let (nejstaršímu bylo 80). Lékaři ale museli ošetřovat i jedno dítě.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

V největším zdravotnickém zařízení v kraji, Fakultní nemocnici Plzeň, za celou letošní houbařskou sezonu udělali v kolonce s diagnózou „toxický účinek požitých hub“ pouhou jednu čárku, a to v polovině října. „Stav pacientky ve středním věku nebyl vážný, ale vyžádal si pozorování na lůžku. Přesný druh požitých hub se nepodařilo zjistit,“ řekla Deníku Lucie Bauerová z Fakultní nemocnice Plzeň s tím, že v předchozích letech řešila nemocnice více otrav houbami.

To v dalších plzeňských nemocnicích, Mulačově a Privamedu, letos dle jejich mluvčí neřešili dokonce žádný případ spojený s houbami. A žádný výjezd kvůli těmto plodům lesa v roce 2023 trochu překvapivě nezaměstnal ani Zdravotnickou záchrannou službu Plzeňského kraje. „Letos nám na tísňovou linku nebyl hlášen žádný případ závažné intoxikace houbami. Vloni jsme řešili dva až tři případy spojené s houbami, nebyly však zapříčiněny otravami, ale špatnou úpravou,“ informovala její mluvčí Mária Svobodová.

Hlavní příčinou toho, že počet otrav houbami se dá v kraji letos spočítat na prstech obou rukou, je špatná houbařská sezona. „Byla slabá, ale hlavně byla druhově chudá. Spousta druhů, které jsou vyloženě jedovaté, jako je třeba na Šumavě a v Pošumaví muchomůrka tygrovaná jedlová, která se hodně podobá muchomůrkám růžovkám, tzv. masákům, se téměř vůbec nevyskytovala. Přitom právě tato muchomůrka působila v minulosti dost četné otravy,“ konstatoval klatovský mykolog Svatopluk Ján a dodal, že letos je méně také druhotných otrav, jejichž příčinou je špatné tepelné zpracování hub. Je to logické, neboť oblíbených plodů lidé našli méně než vloni či předloni, a tak jich také méně zpracovávali.

Teď už je málo pravděpodobné, že by se ještě nějaká otrava houbami vyskytla. Sice jich podle Jána roste nyní poměrně dost, ale jde o helmovky, vláknice, závojenky a další druhy, které běžní houbaři neberou do košíku. „Hub, které se se běžně sbírají, je už málo a lepší už to nebude,“ uzavřel Ján.