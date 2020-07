Ode dnešního dne platí nový tarif Integrované dopravy Plzeňského kraje (IDPK), který s sebou přinese několik novinek. Tou nejzásadnější je zavedení přestupní jízdenky IDPK. Tarif nahradí dosavadní testovací jízdné za 12 korun, které bylo spuštěné v polovině června s nástupcem nového dopravce Arriva.

Cena se bude odvíjet od toho, kolik zón cestující projede, tedy v rámci jedné vnější zóny zaplatí za základní jízdné 12 korun, ve dvou zónách 22 korun, za každou další vnější zónu pak deset korun navíc. „Pokud tedy cestující vyrazí z jednoho konce kraje na druhý a projede více než sedm zón, tak ho jednosměrná jízdenka vyjde na maximálně 72 korun,“ popsal náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek.

V praxi to tedy znamená, že jízdenka platí jak v autobusu, tak ve vlaku. Cestující tak mohou jet třeba ze Žihle do Železné Rudy vlakem, autobusem či využít plzeňskou hromadnou dopravu s jednou jedinou jízdenkou.

U přestupní jízdenky si však cestující musí ohlídat časovou platnost. Pokud bude mít vlak nebo autobus zpoždění a jízdence vyprší platnost, zpožděnku kvůli případné kontrole na požádání vystaví řidič.

Plzeňský kraj spustil 14. června výměnou autobusového dopravce dopravní revoluci. Do regionu vyjely nové modré autobusy, kraj zřídil dispečink, který bude monitorovat vlaky a autobusy a informovat cestující například o zpožděních. Cílem je nalákat co nejvíce lidí do veřejné dopravy.

Více o novém tarifu najdete v této zprávě.