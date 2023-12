Dohlasováno. Deník už zná nejkrásnější vánoční stromky ze všech okresů Plzeňského kraje, které díky hlasům čtenářů postoupily do krajského kola. Vítězný strom pak získá právo bojovat v celorepublikovém finále.

Vánoční strom 2023, Plzeňský kraj | Foto: Redakce

Smrk na plzeňském náměstí Republiky se musel tentokrát sklonit před vánoční dominantou Chotěšova na jižním Plzeňsku. Ten suverénně ovládl celou anketu, držet krok s ním dokázaly držet pouze severoplzeňské Všeruby, loňský krajský šampion.

Stromek z vesničky Kozí na Klatovsku vítězí celkem pravidelně a i letos se nemusel bát konkurentů. Získal totiž 72% všech hlasů a v anketě vyhrál už potřetí. Jde sice o malou vesničku u Běšin, ale lidé se tam umí semknout a jít si za svým. Každoročně tak celá vesnice i příbuzní obyvatel žijí vánoční anketou a hlasují, stranou jde i pečení vánočního cukroví. Je pak pro ně velkou odměnou, když zvítězí a společně se u vítězného stromku sejdou.

Také na Domažlicku zvítězil stromek z malé vesničky, konkrétně z obce Křenovy. Ta má jen přes stovku obyvatel, ale i tak nenašla přemožitele.

Na Rokycansku zvítězil suverénně příkosický smrk, pro který hlasovalo 42 % respondentů. Po jeho důkladném ozdobení se vyznamenali i malí modeláři, kteří pod strom instalovali dřevěný vláček. A na Facebooku byli obyvatelé o přátelé Příkosic neustále 'masírováni', aby dávali smrku svůj hlas. „Dotáhli jsme to daleko, ale nekončíme a budeme usilovat o prvenství v dalších fázích ankety,“ má jasno starostka Tamara Suchá. Do konce roku mají v Příkosicích nachystané další akce. V úterý 26. 12. to například bude zpívání v kapli spojené s vystavením unikátního betlému.

Do krajského kola postoupil i jeden kuriozní vánoční stromek. Stráž totiž nasadila do souboje na Tachovsku vyzdobený sušák na hasičské hadice a u čtenářů s tímto nápadem slaví úspěch. Ten znamená 53% hlasů a postup mezi nejlepší.

Nazdobit si místo vánočního stromečku sušák hadic byl nápad, pro který se dobrovolní hasiči ve Stráži na Tachovsku nadchli hned ve chvíli, kdy byl vyřčen. A radostně pak sledovali, kterak Zdeněk Mašek, jeden z dobrovolníků, věší na sušák vánoční hvězdu. Společnými silami poté patnáctimetrovou konstrukci omotali stometrovým klubkem světelných řetězů a těšili si se, jak se svým přáteli, rodinami a mladými hasiči, kteří se na rozsvícení a vánočním jarmarku pod sušákem velkou měrou podíleli, užijí první adventní neděli. Že by jejich recese mohla být natolik úspěšná, že vyhraje okresní kolo soutěže o nejhezčí vánoční strom, je ani ve snu nenapadlo a ani nad tím nepřemýšleli.

O to více jsou překvapeni, že lidé jejich netradiční výzdobu ocenili a neváhali jim dát v soutěži svůj hlas. „Máme obrovskou radost, že jsme postoupili a moc děkujeme všem, kterým se náš sušák líbil a hlasovali pro nás. Doufáme, že dojdeme co nejdále, že se třeba bude líbit i v kraji,“ neskrýval radost Ota Martinec st., člen SDH Stráž. „Vítězstvím našich hasičů jsem mile potěšen a moc jim to přeji. Těší mě, že u nás začíná čím dál více panovat lidská soudržnost. Po dlouhé době se u nás rozšířily řady mladých hasičů. Doufám, že se rozsvícený sušák stane v městysu tradicí anebo že nás naši dobrovolníci překvapí v příštím roce něčím dalším,“ prohlásil Karel Fišpera, starosta Stráže.

Vítězové okresního kola: Plzeň – Chotěšov

Klatovy – Kozí

Domažlice – Křenovy

Tachov – Stráž

Rokycany - Příkosice

Hlasování v krajském kole bude spuštěno v úterý 12. prosince ve 20 hodin.