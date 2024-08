Ta hostila vyhlášení krajského kola soutěže, kde byla zveřejněna další ocenění. Obec Mrtník postupuje do celostátního kola, které bude znát své vítěze 21. září. Stane se tak v Uherském Hradišti.

„Do soutěže se mohly zapojit obce, města nebo městyse vesnického charakteru do velikosti 7500 obyvatel. Samotnou soutěží se snažíme ocenit a podpořit aktivitu obcí, jejich představitelů ale také obyvatel, kteří zvelebují své okolí, rozvíjí tradice a zapojují se do společenského života obce,“ říká náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, IT a evropských záležitostí Petr Vanka a upřesňuje, že letos soutěžilo o titul celkem devatenáct obcí, což je o jednu méně než v loňském roce.

„Jsou to právě malé obce, které jsou typickými sídly v našem kraji i přesto, že metropolí je Plzeň. Život v malých vesnicích, městysích i městech plyne zcela jinak než v naší metropoli. Považuji proto za důležité, abychom si činnosti lidí v malých obcích a jejich snahy o pospolitost vážili a prostřednictvím takové soutěže, jako je Vesnice roku, mohli to, co dělají i jak žijí představit ostatním,“ zdůrazňuje hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

Krajská hodnotitelská komise během dvouhodinové prezentace obce zavítala nejprve na obecní úřad, kde byly pro komisi přichystané mj. strategické dokumenty k rozvoji obce. Dále si v této budově komise prohlédla prostory nově obnovené mateřské školy, která začne fungovat od 1. září. V kulturním domě proběhlo představení akcí, které se v Mrtníku konají během roku. Děti si zde připravily divadelní představení. Procházkou po obci komise zavítala k místnímu zemědělci a včelaři, který se zaměřuje na rostlinnou výrobu a do krajiny navrací původní odrůdy ovocných stromů. Dále děti předvedly místní tradici „rajrání“. Další zastávkou byl areál bývalého brownfieldu, kde vybudovala společnost Marles podnik na pěstování lesních dřevin. Komise také navštívila areál koupaliště, kde se během roku konají akce zaměřené zejména na děti. Ve sportovním areálu Brabcovna na komisi čekali malí hasiči, dále kynologové, zástupci spolku přátel malé kopané a další. Dřevěné stavby v tomto areálu si místní vybudovali svépomocí, dřevo získali od obce darem z obecních lesů.

„Obec Mrtník, která získala Zlatou stuhu a postupuje do celostátního kola, nejlépe ze všech splnila všechna hodnocená kritéria a právem si tak ocenění zaslouží. Řadu svých aktivit se jí daří uspořádat svépomocí, ať už jsou to společenské akce, sportovní soutěže, masopusty anebo plesy. Udržování takového pospolitosti v obci s téměř 350 obyvateli, kteří dokáží zvelebovat svůj domov a rozvíjejí tradice, patří k tomu nejcennějšímu, co vytváří to pravé místo pro život. To se očividně Mrtnickým skvěle daří,“ komentuje získané vítězné ocenění obce Mrtník náměstek hejtmana Petr Vanka s tím, že je tato obec dobrým želízkem regionu i pro dosažení úspěchu v kole celostátním.

„Určitě to pro nás mnoho znamená a je to velká čest. Získané peníze využijeme dobrým způsobem. Máme v obci celou řadu projektů, ať už je to revitalizace areálu Brabcovny, kde dnes slavnostní oceňování probíhá, anebo Kulturní dům či hasičárna,“ komentovala úspěch Mrtníku starostka Radka Šístková. Ke Zlaté stuze pak řekla doslova: „To je stuha, která patří Mrtníku a všem, kteří mají Mrtník v srdci.“