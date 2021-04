Deník na návštěvěZdroj: Deník

Jak Deníku sdělila starostka Dana Lesak, kromě Obory bude na tlakovou kanalizaci připojena také místní část Dolní Výšina, kanalizace pak napojí také Horní Výšinu a ústit bude v čistírně odpadních vod v Halži. "Jsem na to pyšná, že se konečně podařilo stavbu kanalizace zahájit," řekla Deníku starostka s tím, že o odkanalizování Obory už se hovoří přibližně čtyřicet let. "Když jsem na úřad přišla, našla jsem tady první projekt, který byl z roku 1978."

O to cennější výstavba kanalizace podle starostky je, neboť obec se nachází v ochranném pásmu vodní nádrže Lučina a na území Chráněné krajinné oblasti Český les. "Bylo tu několik projektů, které ovšem byly natolik nákladné, že je nebylo možné vybudovat," dodala Lesak s tím, že v současné době budovaná kanalizace stojí 13 milionů korun. "To je cena hlavního řadu, která je v režii vodohospodářského sdružení. K tomu je třeba připočítat přípojky k hranicím soukromého pozemku. Tam už se podílí obec, v našem případě je to zhruba osm set tisíc korun."

Obora doposud vůbec žádnou kanalizaci neměla, splašky se shromažďovaly do domovních jímek a pravidelně se vyvážely. Po dokončení se většina domácností k nové kanalizaci připojí. "V plánu je 66 přípojek, ne všechny domácnosti se připojí. Bez přípojky zůstanou zejména v odlehlých částech a na samotách."

Hlavní řad kanalizace by měl být dokončen ještě letos na jaře.