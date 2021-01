V zastupitelstvu města působí už dvaadvacet let. O čtyři roky méně pak v radě. A dvanáct let byla Jana Šperková místostarostkou Boru. To se nyní změnilo, na svoji funkci se rozhodla rezignovat. Ve středu 13. ledna bude zvolen její nástupce.

Jana Šperková působí v zastupitelstvu od roku 1998, místostarostkou byla od roku 2008. | Foto: Foto: Archiv Deníku

Svoje rozhodnutí pečlivě zvažovala. "Bylo to závažné rozhodnutí, ale chtěla jsem se vrátit do školství,odkud jsem na radnici přišla," řekla Deníku. Šperková se totiž přihlásila do konkurzu na ředitelku mateřské školy, který vyhrála. A protože se chce plně věnovat školce, rozhodla se na funcki uvolněné místostarostky opustit. "Ve školce jsem předtím pracovala 27 let. Vystudovala jsem mezitím i management ředitele školy. Teď se seznamuji se změnami, které za tu doby nastaly," uvedla dále nová ředitelka, která vedení mateřinky převzala od ledna 2021 a starat se bude o dvě budovy, dvě zahrady, šest tříd a školní jídelnu.