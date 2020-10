Dosavadní senátor Miroslav Nenutil (ČSSD) ze Stříbra, který svůj mandát obhajoval už podruhé, do druhého kola nepostoupil. Voliči mu tentokrát v prvním kole dali jen 14,49 % hlasů, což znamená třetí místo z devíti kandidátů.

Od roku 2002, kdy v senátních volbách uspěl tachovský starosta Ladislav Macák, byl vždy senátorem za třetí volební obvod politik z tachovského okresu. To se nyní mění, v příštích šesti letech to bude politik z Chebska.

Miroslav Nenutil ale nepovažuje třetí místo za neúspěch. "Těší mě, že na Tachovsku jsem vyhrál. Děkuji za všechny hlasy, které jsem získal. Jsem na bronzové příčce, a to není vůbec špatně. Přál jsem si postoupit, ale třetí místo nepovažuji za neúspěch," řekl Deníku. Dodal, že se za svou práci v Senátu nemá proč stydět. "Teď se můžu v klidu věnovat farmaření na chalupě. Bude ze mě mladý farmář, ne věkem, ale zkušenostmi s farmařením," uzavřel.

Kromě Nenutila se o přízeň voličů v senátních volbách ucházeli ještě další tři politici z Tachovska.

Josef Švarcbek (KSČM) z Plané skončil pátý, když dostal dva a půl tisíce hlasů. "Nedopadl jsem špatně. V menších městech a obcích jsem dosáhl lepšího výsledku než ve větších městech. Nestěžuji si, v politice se pohybuji třicet let a říkám, že ve volbách, ke kterým chodí jen třicet procent voličů, není vítězů," okomentoval. "Druhého kola senátních voleb se zřejmě nezúčastním. Postup pana Plevného jsem očekával. Kdyby postoupil pan Nenutil, volit bych ve druhém kole šel a podpořil bych ho," uvedl dále.

Celkově sedmý skončil Jiří Sedláček (Trikolóra) z Tachova, který dostal šestnáct set hlasů a v domovském městě skončil druhý. Deníku uvedl: "Děkuji všem voličům, kteří přišli k volbám. Děkuji současně všem, kteří mi projevili důvěru a dali mi svůj hlas. Do senátních voleb jsem byl navržen hnutím Trikolóra. Jedná se o dosud méně známé hnutí, pro někoho možná nepopulární, nepatří mezi tradiční politické strany. O to více si výsledku voleb a důvěry občanů vážím." Jak se dále vyjádřil, za favorita voleb do Senátu považoval Miroslava Plevného. "Což se potvrdilo. Potěšila mě důvěra voličů ze samotného Tachova, dostal jsem od nich 20 % hlasů. Vnímám to především jako výraz toho, že si váží mé práce."

Necelých čtrnáct set hlasů získala Svatava Štěrbová (Zelení). V Kladrubech, kde je doma, s přehledem vyhrála, v sousedním Stříbře skončila druhá. "Z celkového výsledku radost nemám, čekala jsem, že bude lepší. Ale potěšil mne výsledek z mého okolí, tedy hlavně z Kladrub a ze Stříbra. Za podporu samozřejmě děkuji. Ve druhém kole chci podpořit pana Plevného. Čekala jsem, že postoupí, ale také jsem předpokládala, že postoupí Miroslav Nenutil," uvedla Štěrbová.