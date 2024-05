Historická vozidla zaplnila obec Rybník. Veteráni vyrazili po pašeráckých stezkách. V sobotu se konala tradiční vyjížďka historických vozidel, která přilákala desítky majitelů a nadšenců.

Po pašeráckých stezkách vyjely veterány navzdory rozmarům počasí | Video: Deník/Monika Šavlová

Malá vesnička Rybník na Domažlicku se v sobotu 25. května zaplnila historickými vozidly, které se běžně na silnicích potkají jen málokdy. Majitelé motocyklů Jawa, Simson a dalších značek, velorexů, ale i mercedesů, škodovek, fiatů a dalších veteránů se zde sjeli, aby společně po silničkách vedoucích Českým lesem vyrazili na oblíbenou vyjížďku Po pašeráckých stezkách, která měla několik zastávek a končila v Třemešné na Tachovsku. Pořádající Auto moto veteran club Český les připravil pro účastníky zhruba 42 kilometrů dlouhou trasu.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

Zatímco při registraci všech jedno, dvou i třístopých vozidel ještě v Rybníku svítilo sluníčko, už nahoře na kopci nad vesnicí cestou do Hostouně se na projíždějící snášely kapky deště. Při zastávce na občerstvení v Hostouni pak pro změnu svítilo slunko. Náladové počasí si pohrálo v průběhu dne s veterány několikrát. Účastníci vyjížďky se zastavili také v Bělé nad Radbuzou, kde své vymazlené motoristické skvosty zaparkovali na nádvoří opraveného zámku. Po krátké prohlídce areálu přišla na řadu jízda zručnosti a poté se veterány postupně vydaly do Třemešné, kde proběhla soutěž elegance.

S unikátem, který sklízel velký obdiv přihlížejících diváků i samotných účastníků vyjížďky, automobilem Essex Super Six z roku 1929 dorazili z Líní stylově oblečení manželé Miroslava a Milan Kaslovi. „Toužil jsem po autu, které má volant vlevo. Tohle auto je dovezené z Ameriky. Já ho mám teprve krátce. Jinak máme několik starých motorek,“ vysvětloval přitom, když ukazoval zvědavým nahlížejícím pod kapotu, jak motor potichu přede. „Váží 1380 kilo a jezdím s ním až osmdesátkou. V tom znaku na kapotě je teploměr, který ukazuje teplotu vody v motoru,“ dodal.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

V nablýskaném Velorexu 350 dorazil Petr Horhol z Černošína s manželkou. „V roce 2000 jsem si dovezl jenom rám a postupně jsem si to dal sám všechno dohromady. Trvalo to, než jsem sehnal všechny součástky a nechal ušít koženku na rám. Jezdíme s ním jen čas od času na srazy, teďka jsme tu s kamarády, kteří dorazili s fiátky,“ řekl Deníku. V roce 2002 se pustil do skládání svého mazlíka z dílů, které postupně sehnal po stodolách a bazarech, Lukáš Rott z Tachova. Výsledkem asi pětiletého snažení je Jawa 250 Pérák z roku 1952, se kterou do Rybníku dorazil. „Jezdím na tyhle akce pravidelně už několik let,“ přiznal s tím, že se chystá i na Jízdu Saši Kolowrata, která se má konat 15. června a pořádat ji bude opět AMVC Český les.

„Celkem se zúčastnilo prezentovaných vozidel 78, z toho 44 motocyklů a 34 automobilů,“ uvedl jeden z hlavních pořadatelů Antonín Hofmeister. Nejstarším vozidlem vyjížďky byl Hudson Essex rok z roku 1929 Milana Kasla z Líní. "S nejstarším motocyklem přijel ze Staňkova Milan Veselý, jednalo se o BSA rok výroby 1928," doplnil informace Hofmeister . „V soutěži zručnosti, která se konala v Bělé nad Radbuzou, zvítězili Aleš Saudek - Stříbro s motocyklem Gustloff Sachs z roku. 1939 a v kategorii automobily Stanislav Smolík ze Stříbra s Austinem 10/4 z roku 1939,“ zveřejnil pak výsledky. V soutěži elegance v Třemešné byl vyhlášen motocykl Gustloff Sachs r.v. 1939 Aleše Saudka ze Stříbra a automobil Hudson Essex r.v. 1929 Milana Kasla z Líní.