Karty hraji prakticky od mateřské školky, doma jsme mastili Prší, Červenou krev, Zelenou louku a další, později se přidaly žolíky a kanasta. A pak mne kamarádi na základce o přestávkách naučili mariáš. Byla jiná doba, nikdo „nelízal“ display mobilu (smích), lízali jsme karty. A já jsem téhle úžasné hře propadl. Takže odpověď zní, mariáš hraji asi od 14 let.

Proč zrovna mariáš a ne třeba poker? Co vás na této hře přitahuje?

Asi se dotknu hráčů pokeru, ale z mého pohledu je poker fádní a nenabízí tolik možností a kreativity. Vyznavači této hry se mnou jistě nebudou souhlasit, ale mám to tak v hlavě. Pokud budu chtít hrát o větší peníze, vyrazím si zahrát poker, pokud se budu chtít bavit, vyrazím na mariáš. A já se chci po práci bavit.

Co vás přivedlo k tomu hrát karetní turnaje, mariášovou ligu?

To už je vlastně hodně dlouhá historie. Z Merklína, kde jsem dlouhou dobu žil a s kamarády mariáš mastil, jsem v roce 1986 nastoupil na povinnou vojenskou službu v Mostě, v té době stejně jako můj spolužák ze základky Pepa Nový. V tu dobu byl založen Český svaz mariáše v Mariánských Lázních. A ke mně se dostala informace od Pepova strýce Josefa Erharta o tom, že se začíná hrát soutěž. Mariášová liga s turnaji v Praze, Zdicích, Holoubkově, Stodě a samozřejmě v Mariánských Lázních. A navíc nám předal první bodovací tabulku vyjetou z počítače. Já se tehdy nemohl dočkat, až mi vojna skončí a do ligy se zapojíme. V Merklíně v hotelu U Kohouta jsme hned po návratu do civilu začali trénovat a první ostrou soutěž jsme absolvovali ve Stodě v březnu 1989 coby družstvo MK Merklín. S Pepou Novým, dalším spolužákem Pepou Liškou, Honzou Bláhou ,Božou Faitem a bratry Liškovými jsme hráli ve stejném složení až do roku 1992, kdy se náš tým rozpadl. Já jsem hrál příležitostně dál a také jsem zorganizoval několik regionálních soutěží v okrese Plzeň-jih. Životní cesta mne v roce 2014 zavedla do Stříbra a já začal pracovat na městském úřadě v Kladrubech. Tam jsem se poznal se zdejším Zdeňkem Liškou a ukázalo se, že nás spojuje stejná záliba. Slovo dalo slovo, řekl bych, že mne Zdeněk přemluvil, ale přiznávám, že moc práce mu to nedalo, abych se znovu zapojil do soutěže za EUTIT Mariánské Lázně pod vedením Lojzy Václavíka, a tak jsem do toho šel.

A jak to bylo s MK Licita Kladruby, vaším současným klubem?

Jak už jsem řekl, v Kladrubech jsem pracoval a věděl jsem, že v hospodě po večerech Zdenda hraje karty s partou podobných nadšenců. Takže jsem kul železo, dokud bylo žhavé, a v roce 2015 jsme založili náš současný Mariášový klub Licita Kladruby. S ním hrajeme nejvyšší soutěž doposud. Pravidelně se umisťujeme mezi 4. a 8. místem z 12 hrajících družstev. Účastníme se tímto neoficiálního mistrovství ČR v licitovaném míchaném mariáši ROHOZEC LIGA, do které se zapojuje každý rok kolem 120 hráčů a hráček z celé republiky.

Jaký byl váš dosavadní největší úspěch, čeho byste chtěl v mariáši ještě dosáhnout?

Právě v rohozecké lize jsem se již dvakrát umístil celkově na 6. místě. Velkou výzvou je pro mě napodobit úspěch našeho kapitána Zdeňka Lišky, který se stal v roce 2018 mistrem ČR. On je podle mne opravdu mariášový přeborník.

Nevytrácí se zájem o mariáš? Jaké máte zkušenosti?

Zájem o mariáš se nevytrácí mezi stávajícími hráči, nicméně bohužel základna neroste. O tuto krásnou hru mezi mladými není zájem. Starší hráči postupně „odcházejí“, soutěžní hráč pod 40 let prakticky neexistuje. Myslím, že je to dáno dobou, současnými prioritami a samozřejmě především technikou.

Hrajete o peníze? Kolik jste kdy vyhrál nebo prohrál?

Soutěžní mariáš se hraje 20 haléřový, je to úmyslně, šlo by samozřejmě hrát korunový, v extrému i desetikorunový, ale pak by ubývalo dle mého názoru plno krásných sehrávek a her. V tom soutěžním je kreativita nahrazena body za riskantní hry a fleky, takže systém hodnocení je pro laika nebo běžného „hospodského hráče“ složitější, ale podle mého názoru objektivnější. Zjednodušeně řečeno pokud stejného výsledku dosáhnu s relativně horší kartou nebo úspěšně flekuji, tak kromě finančního efektu se mi ještě připíší prémiové body.

Kolik turnajů za rok tak obrazíte? Hrajete s přáteli i tzv. cvičně?

Ročně absolvuji tak 15 soutěžních akcí. Samozřejmě jako v každém sportu musíte trénovat, u nás především zvyšovat fyzickou kondici a psychickou odolnost. Trénujeme s kolegy a kamarády pravidelně.