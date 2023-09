Do komunity v Černošíně na Tachovsku, kde byl brutálně týrán pejsek Míša, jenž měl řetěz zarostlý do krku a karabinu procvaklou skrz kůži, musel opět vyjet zvířecí záchranář Karel Bobál spolu s policisty.

Komunitě v Černošíně na Tachovsku musel být po týraném Míšovi odebrán další pes, žil v naprosto nevhodných podmínkách. | Video: se svolením Karla Bobála

Důvodem bylo odebrání dalšího psa. Tentokrát šlo o bulteriéra, který byl také chován ve velmi nevhodných podmínkách, byl vystresovaný, dle místních měl být i surově bit. Zvíře je stejně jako Míša aktuálně umístěno v Psím domově Nora, kde se zotavuje.

Když vyšlo najevo, jak krutým způsobem bylo dlouhé měsíce zacházeno s Míšou, dali si už místní na objekt, kde se někdy zdržují i dvě desítky lidí, pozor. A když zjistili, že se tam objevil nový pes a rozhodně se k němu nechovají jako k domácímu mazlíčkovi, nenechali si to pro sebe. „Od místních občanů jsme měli podněty, že je na místě další pejsek, který není chován v dobrých podmínkách. Že nemá jídlo, působí velice vystresovaně, klepe se, zírá do zdi,“ řekla Deníku místostarostka Černošína Hana Merglová. Dodala, že minulý čtvrtek navíc na místě došlo k incidentu, kdy se tento pejsek dostal do konfliktu s jiným zvířetem. Na místo se proto hned v pátek s kolegyní z úřadu vypravily. A když spatřily, v čem bulteriér žije, ihned se obrátily na Bobála ze Záchranné stanice živočichů Studánka. Ten v tu dobu ale už měl také informace od místních a situaci řešil s Krajskou veterinární správou (KVS) v Plzni. Vše tak šlo rychle.

Otřesné. Pes byl připoutaný na skobě u zdi, řetěz měl zarostlý do krku

„Bulteriér byl uvázán na krátkém provaze, byl omezován na pohybu, což je porušování veterinárního zákona, jde o týrání zvířete. Dle místních měl být bit, kopali do něj. Pes je psychicky labilní, bylo podle mě jen otázkou času, kdy by někoho pokousal,“ uvedl Bobál s tím, že za asistence policie bylo proto zvíře odebráno a dnes je v náhradní péči v psím domově, v němž se z prožitých útrap zotavuje od května i Míša.

Případ bulteriéra aktuálně řeší veterináři. „Policie, která byla na místě, nás informovala, že nejde o trestný čin. Případem se proto zabýváme my,“ potvrdil Deníku Richard Bílý z Krajské veterinární správy Plzeň s tím, že pes žil evidentně v nevhodných podmínkách. Tento týden by měl být zkoumán jeho zdravotní stav i psychika. Bílý slíbil, že KVS udělá vše pro to, aby se pejsek nevrátil zpět do domu hrůzy v Černošíně.

Pes s řetězem zarostlým do krku trpěl rok a půl. Chovateli hrozí pět let vězení

Vzhledem k tomu, že nejde o trestný čin, hrozí chovateli bulteriéra maximálně pokuta. Jde o jinou osobu, než je Jan R. (42), nedávno obviněný z týrání zvířat kvůli Míšovi. Tomu hrozí až pět let vězení. Jak ale Deníku potvrdila předsedkyně Okresního soudu v Tachově Michaela Řezníčková, obžaloba dosud podána nebyla.