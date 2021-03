Starosta: Počet obyvatel Halže se za posledních třicet let zdvojnásobil

František Čurka je starostou Halže dohromady už devětadvacet let. Poprvé se do čela obce postavil už v roce už 1980, tehdy se funkce jmenovala předseda místního národního výboru. Tu vykonával do roku 1987.

Starosta František Čurka. | Foto: Deník / Jiří Kohout

„Vrátil jsem se už do funkce starosty v roce 1994, a pak jsem na radnici strávil dvacet let v kuse. Pak přišla jedno volební období přestávka a teď v současném volebním období pokračuji dál," řekl Deníku. Jak sám říká, zažil v čele obce různá období a každé bylo něčím zajímavé. K nejsilnějším a nejdůležitějším zážitkům, které během svého působení ve funkci starosty zaznamenal, řadí rozvoj Halže především v počtu obyvatel. „Když jsem sem přišel tehdy ještě na národní výbor, Halže měla 470 obyvatel. Měla své osady, kterých bylo dohromady jedenáct. Po revoluci se částečně oddělily a osamostatnily, nebo přešly pod jiné obce. Třeba Žďár, který přešel pod Chodský Újezd. Když to srovnám, přes ty změny a snížení počtu místních částí, tak v současné době má Halže přes devět set obyvatel. Tohle patří k pozitivům, kterých si osobně hodně cením, protože v Halži lidé našli domov. Podařilo se sem situovat bytovou výstavbu, ale především individuální výstavbu," okomentoval starosta. Jak dodal, výstavba se týkala nejen Halže, ale třeba i Svobodky, která pdo správu Halže patří. „Tam se počet obyvatel zvedl o padesát procent. Jsem za to rád, lidé by sem asi nešli, kdyby tu bylo špatně," uvedl starosta.