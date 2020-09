Akci připravil spolek KKOS ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v kostele Nanebevzetí Panny Marie v kladrubském klášteře. Chtěl tím alespoň trochu nahradit barokní slavnost, která se v posledních několika letech v klášterních prostorách konala, ale v letošním roce zde z důvodu bezpečnosti návštěvníků kvůli stavebním pracím na budově staré prelatury neproběhla.

Barokní skladby Julie Brané, při nichž vystřídala několik zobcových fléten, hra na cembalo Moniky Knoblochové a přehlídka překvapení, nálad a charakterů v hudebních náladách v dokonalém splynutí tance a pantomimy v podání Andrey Miltnerové diváky nadchla.

"Noční katedrála, do které zvenku proniká osvětlení, je krásná a tajemná už sama o sobě. Když se k tomu přidala hudba a tanec, bylo to nádherné. Moc se mi to líbilo," zhodnotila večer jedna z návštěvnic Jaroslava Weschtová. "Tohle spojení hudby, tance a světelných efektů člověka vysloveně donutilo se zastavit, zapomenout na starosti všedních dní a jen si tu parádu užít," přidala se Irena Smolková.