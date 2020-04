/FOTO, VIDEO/ Louka obklopená ze všech stran lesy, na severu ohraničena řekou Mží a jediná příjezdová cesta úzkým podjezdem pod železnicí. Všude ticho, klid, jen švitořící ptáci a tiše bublající řeka. Jednou za čas rytmický klapot kol železničních vozidel. A téměř žádný signál mobilních operátorů.

Černý Mlýn a jeho blízké okolí | Foto: Deník / Jiří Kohout

Doslova balzám na uklidnění, a když je hezké slunečné počasí, pastva pro oči. To je Černý Mlýn, malá osada na pravém břehu řeky Mže, asi dva kilometry po proudu za Josefovou Hutí. Všeho všudy desítka stavení, z toho snad tři obydlené trvale. "Žijeme tady už padesát let. A pořád si to užívám, je tady neskutečný klid," říká s úsměvem paní z jednoho z trvale obydlených stavení.