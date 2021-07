"Doufal jsem, že by se z toho mohla stát tradice a zdá se, že přání se mi splnilo," řekl Lokajíček. Dětem připravil kleštičky, nejmenším pak také základní konstrukci ze silného drátu a ostatní už nechal na jejich fantazii.

Zatímco v loňském roce bylo téma houby, letos připravil témata dvě - motýlci a cibule. Na otázku proč cibule, která padla ze začátku workshopu několikrát, vysvětlil s humorem sobě vlastním, že je to to jediné, co se mu na rozsáhlé zahrádce daří v letošním roce pěstovat, a tak chce mít do zásoby.

Tím děti úžasně namotivoval a tvorba drátkových cibulí se rozjela ve velkém. Každému ochotně poradil, ukázal taktiku, jak nejlépe drátky protahovat a vytvářet svá dílka. Stejně jako vloni, ani letos nevydrželi někteří dospělí jen sedět a své děti sledovat, ale též sáhli po kleštičkách. Společně s dětmi se dobře bavili i ti, co se rozhodli svoji nevelkou zručnost maskovat přípravou pečených a grilovaných dobrot.

Udrátkované výtvory si nakonec mohly děti odvézt domů. Nejvíce se radoval malý Lukáš Čermák ze Všerub na Domažlicku, který workshopu stejně jako vloni využil k výrobě dárku pro maminku. "No ta bude koukat, až jí dovezu cibuli," koulel šibalsky očima a spokojeně se usmíval.

"Jsem spokojený, je vidět, že děti si drátkování užily a výtvory se jim povedly. Už nyní se těším na příští rok, ale když vidím tu jejich zručnost, budu muset vymyslet něco složitějšího, " dodal lektor Lokajíček.