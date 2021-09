A program připravili hasiči vskutku pestrý. Celým odpolednem a podvečerem provázel DJ Adam Brožka. Velký zájem přítomných si získala ukázka sanitky záchranářů Royal Rangers z Kořene a ukázka resuscitace, kdy se přítomní dozvěděli, jak přesně postupovat. Překvapením pro všechny byla návštěva vodníka Standy z Plzně, který s dětmi vydržel řádit až do večera.

Do Vrbice přijel vodník. | Foto: Jan Koukolík

Den dětí a Den důchodců se konal v netradičním termínu ve Vrbici u Stříbra, a to v sobotu 4. září. Akce, která se běžně koná v červnu se z důvodu koronovirové pandemie nemohla v tomto termínu uskutečnit, ale členové Sboru dobrovolných hasičů Vrbice své nejmenší a nejstarší nemínili o oblíbenou akci připravit.

