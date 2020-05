V sobotu večer se tak milovníci filmu podívali na Tarantinův nejnovější snímek Tenkrát v Hollywoodu.

"Vypravili jsme se sem s přítelkyní. Kino navštěvujeme pravidelně a v době pandemie už nám chybělo. Byli jsme rádi, že v depu začali promítat. Je to skvělá změna. Škoda jen, že se promítá pouze tři dny. V týdnu bychom klidně vyrazili znovu,” řekl Jaroslav Tomášek z Plzně.

Účast byla hojná, podle organizátora akce Jana Štěpána přijelo na každý film průměrně 70 aut. „Na to, že jsme to pořádali celkem na rychlo, byla návštěvnost vysoká. Jsme spokojeni,“ zhodnotil s tím, že v promítání se bude pokračovat i v příštím týdnu. „Chtěli bychom promítat opět od čtvrtka do neděle. Na neděli bychom chtěli nasadit nějaký opravdu špičkový snímek,“ dodal.