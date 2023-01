Na náměstí se sejdou lidé, popřát si vše nejlepší do nového roku a mohou si zakoupit i punč do keramického hrnečku. Ten má každý rok jinou barvu a letopočet, mnoho lidí je právě proto i sbírá. Na náměstí letos zazpívala Bára Zemanová a band, proslovu k občanům města se ujal starosta Martin Záhoř.

Ačkoliv bylo náměstí plné návštěvníků, kteří se vydali na punč a ohňostroj, názory na akci se různily. "Vyhodit 60 tisíc do vzduchu? To opravdu máme tolik peněz? Osobně jsem proti ohňostrojům, škodí to v mnoha směrech a já tyto akce nepodporuji," uvedla Hana Šilhanová ze Stříbra.

Podobně reagoval i Petr Mareš. "Já bych to úplně zakázal," řekl.

Cizinec po pobodání na ubytovně zemřel, útočníka policie zadržela

Tomáš Kadlec byl ale spokojen. "Přišel jsem s přítelkyní, ačkoliv máme zrakový handicap, tak jsme si tam celkovou atmosféru užili," reagoval na otázku Kadlec.

Mezi lidmi panoval názor, že jednou je to fajn, ale více ne. "Tenhle novoroční ohňostroj byl pěkný a bylo tu hodně lidí a v tento čas si to užijí i děti. Ale to, co mu předcházelo, to byl děs! To se nedá vydržet, když vám to za domem bouchá už celý měsíc v jakoukoliv dobu. Teď si vezměte, když pracujete na směny a fakt se nemáte kdy vyspat! Kde na to lidé berou peníze? Oni nemají problémy v době, kdy se všechno zdražilo? Já bych nechala jen jeden ohňostroj od města a zbytek bych zakázala, stejně to určitě není zdravé," uvedla paní Jana, která nechce zveřejnit celé jméno.