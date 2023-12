Zvykli jste si, že vám vánoční svátky zpříjemňuje záře betlémského světla, jenomže jste si ho zatím v předvánočním shonu nestihli nikde vyzvednout a přenést do svého domova?

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Na Tachovsku budete mít šanci o víkendu vyrazit se svojí lucerničkou pro symbol míru, lásky, naděje a přátelství hned na několik míst.

V Plané budou betlémské světlo rozdávat v kostele sv. Petra a Pavla od 18 hodin v rámci vánočního koncertu plzeňského vokálního souboru TUTTI VOCI už v pátek 22. prosince. Ve Stříbře si mohou lidé přijít se svojí svící do kostela Všech svatých v sobotu 23. prosince. Plamínek odebraný z věčného plamene hořícího v jeskyni pod bazilikou Narození Páně v Betlémě v centrální části Palestiny bude možno si odnést mezi 14. a 17. hodinou odpolední. Tentýž den se bude betlémské světlo vydávat také v Boru v kostele sv. Mikuláše od 14 do 16 hodin, na stejném místě v Boru pak i na Štědrý den mezi 9. a 10. hodinou dopolední.

Samotní skauti budou u své klubovny na náměstí Jindřicha Kolowrata v Přimdě rozdávat symbol Vánoc v sobotu 23. prosince od 15 do 17.30 hodin. Těm, kteří si zapomenou donést svoji lucerničku, poskytnou malou provizorní. O den později plamínek dopraví do přimdského kostela sv. Jiří na bohoslužbu, odkud si ho následně budou moci lidé rovněž odnášet. Bohoslužba začíná v 15 hodin. Skautský oddíl z Přimdy doveze betlémské světlo také do míst bývalého kostela v Třemešném, kde si ho na Štědrý den zájemci budou moci odnášet do svých domovů od 10 hodin. „Skauti z Přimdy vozí k nám do obce a do našich spádových obcí betlémské světlo už po mnoho let, lidé to vítají a my jsme rádi, že to pro nás dělají. Patří jim za to náš dík, “ řekl Deníku Kristián Ebenhöh, starosta Třemešného.

A betlémské světlo bude k dostání i v okresním městě. V sobotu 23. prosince ho budou skautky a skauti z 1. oddílu Tachov rozdávat na náměstí Republiky v Tachově od 9 do 12 hodin. A k dostání bude samozřejmě také v tachovském chrámu Nanebevzetí Panny Marie, kde ho nejen věřícím předá farář Václav Vojtíšek.

Tradičně bude rozdávat příchozím betlémské světlo sám kastelán kladrubského kláštera Milan Zoubek. „Lidé si k nám pro něj mohou dojít do kostela Nanebevzetí Panny Marie na Štědrý den v čase od 13 do 15 hodin,“ sdělil Deníku Zoubek.