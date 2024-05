Obce na Tachovsku ozdobily máje. Leckde poslední dubnový den došlo i na tradiční pálení čarodějnic.

Stavění máje v Kladrubech | Video: Deník/Monika Šavlová

Po celém Tachovsku vystavěli lidé ve svých obcích i městech máje, někde došlo i na pálení čarodějnic. Připravili jsme pro vás galerii, kde se můžete podívat, kde se jakou chloubou na různých místech okresu obce pyšní.

V Kladrubech bylo stavění máje opět v režii místních dobrovolných hasičů. Více jak 25 metrů vysokou máj stavěli jako každý rok za pomoci bodáků a tak samotné vztyčení trvalo zhruba kolem půl hodiny, ale všichni, kdo se na stavění podíleli, sklidili po vztyčení zasloužený potlesk přihlížejících. „Stavím máj už více jak 35 let, přesně to nevím, ale hasiči by to někde dohledali v jejich kronikách,“ řekl jeden z nejstarších účastníků samotného stavění Jan Pospíchal starší. „A já jsem na ní dal tu nejdelší pentli,“ pochlubil se Deníku malý Mareček Ocelík. Hasiči mimo jiné zajistili občerstvení a také dohlíželi na oheň, který plápolal z připravené hranice.

V Boru dříve, než postavili májku, museli hasiči ještě dvakrát vyjet k zásahu. Nakonec i zde zvládli máj vztyčit, akorát si oproti Kladrubským pomohli technikou. A májku postavili také hasiči ve Stráži. V Rozvadově došlo kromě stavění májky i na upálení čarodějnice. „Čarodějnici vyrobily ženy z našeho spolku Revital. Spolek se stará o kulturní život u nás v obci,“ sdělil Deníku starosta Rozvadova Martin Ábel. „Máme cca 50 obyvatel. Přijel kamarád z Prahy, kamarádi z Domažlic, máme kytary, housle, foukací harmoniky. Je hezké, že se sjedou kamarádi z jiných končin Čech, jen kvůli jednomu večeru, abychom se mohli setkat,“ radovala se v úterý večer Martina Kimpel ze Svaté Kateřiny.

A májka zdobí i Nové Sedliště, Svojšín, Lesnou, Telice, Prostiboř a další obce okresu.